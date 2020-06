Nas bancas a edição 1070 do Tribuna da Madeira

“Teremos que nos reinventar”

Susana Jesus candidata-se à Presidência do Conselho Directivo Regional da Ordem dos Arquitectos com “espírito de missão”: confia que pode colocar ao serviço dos seus pares toda a sua experiência, como arquitecta e como “gestora em tempos económicos ciclicamente difíceis”. Numa classe que diz ser “muito pouco associativa”, Susana Jesus quer ver o panorama “mudar”, até porque “a arquitectura é uma profissão que está em franca evolução para diferentes áreas de intervenção e saídas profissionais”.

Ano “mau” para as cerejas

Ao contrário dos anos anteriores este será de poucas cerejas, com uma quebra de produção registada entre os 80 e 90% na Madeira.

Arrendamentos registam quebras

A Madeira está na lista dos locais mais caros para arrendar um imóvel, assim como os distritos do Porto e Faro. Porém, registaram uma quebra no preço médio anunciado no mês de Maio.

Hotéis reabrem com medidas de Segurança e Higiene

As unidades hoteleiras do Grupo PortoBay retomarão a atividade a 4 de julho também com a garantia do selo “Clean & Safe” do Turismo de Portugal.

‘Regional Helix 2020’ com estreia na RAM

Nos dias 29, 30 de junho e 1 de julho o Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL acolhe e organiza a 5ª Edição da REGIONAL HELIX, uma conferência de caráter internacional. Esta conferência teve início em 2016 na cidade Castelo Branco e nas edições seguintes Covilhã, Minho e Porto. Sendo o Funchal a quinta cidade anfitriã. É uma conferência que tem como público palestrantes nacionais e internacionais e um painel de ilustres oradores convidados, dos mais diversos Países.

Novo presidente do PS-M escolhido em Julho

As eleições estão agendadas para o dia 25 e o Congresso para 19 e 20 de setembro.

Contratar médicos com vínculos precários «é inadmissível»

«Apesar do anúncio de contratações, as más condições de trabalho afastam os médicos do SNS», de acordo com comunicado de imprensa da Comissão Executiva da FNAM. «O Ministério da Saúde coloca médicos a recibos verdes no combate à COVID-19, sem direito à proteção no caso de ficarem infetados. Para a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) é fundamental proteger os direitos de quem está na linha da frente e de quem garante o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS)».

Famílias preocupadas com dívidas

A Intrum divulgou, esta semana, uma edição especial do EPCR – European Consumer Payment Report, o White Paper europeu 2020, que revela o impacto financeiro da pandemia COVID-19 nos consumidores e nas suas finanças pessoais.

“Não trocaria por uma vida monótona”

Harold Vieira viu na aviação um projecto de vida depois de viagens entre a Madeira e o Continente terem despertado um sonho que já o levou a vários destinos.

Assembleia cria centro de estudos sobre Autonomia

A Assembleia Legislativa da Madeira, por iniciativa do seu Presidente José Manuel Rodrigues, vai criar um centro de atividades de Investigação sobre a Autonomia, designado por IDEIA – Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia.

