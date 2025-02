Nas bancas a edição 1312 do Tribuna da Madeira

“Nunca tive medo de denunciar a corrupção”

A Assembleia de Aderentes do Bloco de Esquerda Madeira votou, por maioria, os dez primeiros candidatos à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A lista do Bloco será encabeçada por Roberto Almada, seguida de Dina Letra. Em entrevista ao Tribuna, Almada fala sobre os objetivos para as eleições regionais e afirma que o povo lhe transmite que o Bloco faz falta no parlamento. O mesmo também foi realçado por Élvio Sousa, no Congresso do JPP.

“Escândalo jurídico e político”

Nova Lei Eleitoral não deverá ser aplicada a 23 de Março. Um “lapso de tempo”, segundo o Presidente da República, deverá impedir que a Lei Eleitoral da Madeira, aprovada por unanimidade no parlamento regional e em São Bento, não possa ser aplicada já nas eleições antecipadas de 23 de Março. O presidente da ALM considera que foram defraudadas as “expectativas criadas junto do eleitorado”.

Medicação em Falta para doentes oncológicos preocupa presidente da Liga Contra o Cancro

Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, manifesta preocupação com a falta de medicação para doentes na Região.

“Pressão inadmissível” sobre os produtores de banana

O PS-Madeira condena a pressão que a GESBA – empresa pública que gere o setor da banana – continua a fazer sobre os bananicultores, obrigando-os a assinarem uma declaração em que se comprometem a entregar a totalidade da sua produção a esta entidade, caso contrário não recebem os apoios antecipados à produção, atribuídos pela União Europeia, segundo uma nota de imprensa do Grupo Parlamentar do PS-Madeira.

Depois de terem exposto o documento que os bananicultores estão a ser obrigados a assinar, os socialistas tiveram agora conhecimento de que a GESBA está a enviar emails aos produtores, dando conta que terão de o fazer até ao dia 31 deste mês.

Falta de manutenção “é evidente”

O PAN Madeira tem estado no terreno, percorrendo as serras da Região, não só para plantar as árvores que prometeu, mas também para acompanhar o seu desenvolvimento e fiscalizar o trabalho realizado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). “No entanto, aquilo que temos constatado é um preocupante desleixo na gestão florestal, com decisões que contrariam os princípios da conservação da natureza e da proteção da biodiversidade”, refere em comunicado.

“Estamos fartos de negociatas”

Élvio Sousa, secretário-geral do JPP, afirma que o partido está pronto para assumir maiores responsabilidades e governar.

PS defende gado na serra de “forma controlada”

Paulo Cafôfo defendeu o regresso do gado às serras, de forma controlada e orientada, como forma de prevenir incêndios e garantir a segurança das populações, conciliando a proteção do ambiente com a preservação da atividade pastorícia. O presidente dos socialistas, que na manhã da passada terça-feira, dia 28, esteve em contacto com um grupo de pastores, na freguesia de Santo António, vincou que o PS esteve sempre do lado destes, defendendo o pastoreio de uma forma controlada e em rotatividade, com a deslocação dos animais de forma orientada, acompanhada pelos pastores.

Futebol profissional com 8% de aumento anual

Apoios financeiros têm por referência o valor atribuído em cada época desportiva.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online