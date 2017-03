Nas bancas a edição 904 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 904 – 24/03/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

Mudança de nome do aeroporto expande Região além fronteiras

O «Tribuna» ouviu as forças políticas representadas na Assembleia Legislativa sobre a mudança de nome do Aeroporto da Madeira, que passa a “Cristiano Ronaldo” na próxima semana.

Apoios ao teatro “são manifestamente exíguos”

Diogo Pinto é o responsável pelo “Teatro Leve”, um projeto que procura se afirmar no panorama teatral da RAM.

Dificuldades na Saúde no Porto Santo “estão identificadas”

Garantiu Miguel Albuquerque no debate mensal na ALM.

“O Lido é muito mais do que um espaço balnear”

Paulo Cafôfo traçou um balanço extremamente positivo de um ano de reabertura do Lido. O Centro Azul é uma novidade em Junho.

“Madeira Fashion Weekend” quer lançar a Madeira no Mundo da Moda

Francis Cardoso é o mentor deste evento inédito na Região. Para além dos desfiles de moda, serão apresentados os principais produtos de exportação que a Madeira pode oferecer ao mercado turístico.

Serviço de Hemato-oncologia premiado

O trabalho elaborado pela médica internista do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Mónica Caldeira, apresentado na conferência internacional “Haematology Meeting 2017” no último fim de semana, em Lisboa foi distinguido com o primeiro prémio.

Governo concretiza Escola Agrícola

A inauguração da Escola Agrícola da Madeira, um objetivo traçado no XII Programa do Governo Governo, está prevista para o próximo dia 3 de Abril e contará com a presença do Presidente do Governo Regional.

Madeira sem carne suspeita do Brasil

A ARAE está atenta e acompanha a situação na Região.

Racismo mortal na áfrica do sul

Emigrantes madeirenses temem crescente clima de tensão no país.

A morte de dois irmãos em Pretória, na África do Sul, foi a última a atingir a comunidade de emigrantes madeirenses radicada naquele país. O sentimento é de medo, particularmente num mês que tem sido marcado pelo homicídio de muitos fazendeiros brancos. E a classe política não contribui para apaziguar uma tensão racial que é crescente.

Turismo sustentável em debate no Funchal

Paulo Cafôfo defende que “as smart cities e as novas tecnologias são um campo claro onde podemos progredir, partindo do nosso turismo tradicional, e dos seus alicerces num passado de sucesso, para projetar o futuro e para sermos competitivos em termos de futuro”.