Nas bancas a edição 1162 do Tribuna da Madeira

“O Funchal tem deixado a Igualdade para trás”

Mafalda Gonçalves, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, refere que a Câmara Municipal do Funchal tem deixado a Igualdade para trás. Em entrevista ao «Tribuna», a deputada com assento parlamentar fala também sobre ‘as falhas’ referentes à violência doméstica na Região Autónoma.

Ginjas e curral das Freiras ‘abalam’ o Governo

A construção de um teleférico no Curral das Freiras é um dos projectos que nos últimos anos têm suscitado enorme contestação pública. O teleférico do Rabaçal – que até iria avançar “contra a vontade dos fundamentalistas do ambiente” – foi um dos que acabou por “abortar”. As queixas continuam relativamente às intenções do Governo Regional para o Caminho das Ginjas.

Travagem a fundo no investimento cultural

Miguel Silva Gouveia diz-se desiludido e afirma que, desde que o actual executivo assumiu funções, “houve uma desistência do desígnio comum de trazer a Capital Europeia da Cultura para o Funchal”.

“Governo de soluções” para a Madeira

É a promessa de Sérgio Gonçalves para libertar a Região do ‘estrangulamento‘ criado pelo PSD.

«Não ao aumento dos combustíveis»

A CPPME – Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, manifestou-se sobre o aumento dos combustíveis em comunicado com o título “Não ao aumento dos combustíveis – redução imediata da carga fiscal e fim da especulação! Estabelecimento de preços máximos para a sua comercialização!”

Altas ‘problemáticas’ continuam a pressionar a Saúde

Director clínico pede ajuda às famílias e estruturas de assistência social.

Toneladas de ajuda humanitária enviadas da Madeira

O terceiro contentor com 10 toneladas de ajuda humanitária para o povo ucraniano, a que corresponde 70 m3 , chegou esta segunda-feira, dia 14 de março, a Lisboa, a bordo do navio “Rebecca S”, da GS LINES (Grupo Sousa), estando já em preparação mais um contentor na Cancela.

Voluntários em missão na Polónia

A Equipa de voluntários constituída por Gonçalo Félix, Catarina e Carlos (Madeira Emergência) e Lupi (Associação Monte de Amigos) estão em missão a caminho da Polónia para apoiar os refugiados ucranianos. O grupo será recebido pelos elementos da Associação ‘Entre Mundos’ que já se encontram no local.

Arte é mensagem contra a guerra

Adonis Galvão manifestou-se sobre a guerra na Ucrânia através da arte apresentando a Balaclava, o gorro de paz para a Ucrânia. Balaclava é um gorro confeccionado normalmente com malha de lã que se veste de forma ajustada na cabeça até ao pescoço. A sua função tradicional é a proteção contra o frio. O nome “balaclava” tem origem na localidade de Balaclava, na Crimeia (Ucrânia). Durante a Guerra da Crimeia, 1854, gorros tricotados eram enviados a tropas britânicas para protegê-las do frio extremo da região.

ACIF representa Portugal no Projeto PARADOX

O PARADOX tem como objetivo principal a criação de conteúdos formativos/educacionais para uma Pós-Graduação sobre a Gestão Eficiente da Água.

