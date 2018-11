Nas bancas a edição 991 do Tribuna da Madeira

Albuquerque faz ‘ajustes’ para embate contra Cafôfo

A sensivelmente um ano das próximas eleições Regionais, Miguel Albuquerque decidiu fazer uma “revolução” dentro do PSD-M que implicou a saída de Rui Abreu do Secretariado. É José Prada, advogado e deputado na Assembleia Legislativa, quem vai substituir aquele que foi considerado o «braço direito» do presidente do Governo Regional na ascensão até à Quinta Vigia. Albuquerque assume a responsabilidade pelas mudanças e diz que quer o partido mais próximo das bases.

Uso de animais no circo volta a causar polémica

A Autarquia do Funchal é a única que proibiu a utilização de animais nas sessões. O circo instalado em Machico tem ‘luz verde’ para voltar a trazer animais, o que provocou o descontentamento de quem defende o circo sem animais.

O BE entregou, na ALM, um Projeto de Resolução que “Proíbe a utilização de animais em circos no território da Região Autónoma da Madeira”. Roberto Almada afirmou que a esta altura está muito “em cima da hora” mas espera que, sendo aprovada esta proposta, no próximo ano essa proibição já esteja em vigor.

Caminhada pela Erradicação da Violência contra as Mulheres

A iniciativa decorre esta sexta-feira, dia 23. A organização sugere a todos os cidadãos interessados, sejam homens ou mulheres, que queiram participar que tragam uma peça de vestuário preta.

Alunos de seis países exploram programação na Áustria

Como parte do projeto europeu Erasmus + “Enhancing students and teacher success through STEM education”, 25 crianças do ensino básico dos países parceiros Portugal EB1/PE da Lombada, Madeira), Finlândia, Eslováquia, Roménia e Bulgária visitaram, durante a semana de 11 a 17 de novembro, a escola primária de Oberwart, no contexto do Programa Erasmus Plus.

ACIF “não deve ser palco de disputas partidárias”

Jorge Veiga França é o candidato à direção da ACIF. As eleições estão agendadas para 11 de dezembro.

Alunos da APEL acompanharam um dia de Cafôfo

Uma turma de alunos da APEL visitou a Autarquia do Funchal para inteirar-se de como é o dia-a-dia do Presidente Paulo Cafôfo e do restante Executivo Municipal, bem como da realidade e desafios que se afiguram todos os dias a uma Autarquia.

IMI ‘divide’ Câmara do Funchal e PSD

O vice da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, afirma que o Funchal tem o IMI mais baixo do país e isenta da derrama metade das empresas do concelho. O deputado municipal do PSD, João Paulo Marques, acusa a autarquia de “triplicar o IMI” para os prédios devolutos.

Livro retrata percurso do Coronel Nepomuceno na I Grande Guerra

A obra é da autoria do ex-secretário Regional da Educação, Francisco Fernandes, e será lançada na próxima semana.

Empresas precisam de “mais incentivos”

O JPP considera que o atual código fiscal de investimento não é atrativo para as empresas.

UMAR promove a igualdade de género através do teatro de fantoches

A iniciativa destinou-se ao público infanto-juvenil, onde foi também abordada a violência de género. A UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta/Madeira, desde o ano 2017, na altura no âmbito do projeto ‘Promovendo a Igualdade na Comunidade e nas Escolas’, apresenta uma peça de teatro de fantoches para o público infanto-juvenil.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 1€.

assinaturas@tribunadamadeira.pt