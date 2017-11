Nas bancas a edição 939 do Tribuna da Madeira

Shares

“Prostituição está aliada à pobreza”

Sílvia Vasconcelos, do Movimento Democrático de Mulheres Madeira, aponta que falta empreender políticas de proteção social e de educação para combater este flagelo.

O MDM-Madeira assinala o ‘Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres’ com o debate “Formas de exploração no feminino: a prostituição

e a pobreza”.

Madeirense em destaque nos torneios online

Tiago Rodrigues, da N1CK, já conquistou vários prémios com o jogo League of Legends. O próximo objetivo a alcançar será o título de campeão português 2017.

Curral das Freiras no Top 15 das “Aldeias Históricas”

O Skyscanner, um motor de busca mundial de viagens com 60 milhões de utilizadores mensais ativos, nomeou o Curral das Freiras, na Ilha da Madeira, no TOP “15 Aldeias Históricas mais encantadoras de Portugal 2017/2018”.

Madeira vai pagar menos

Redução dos juros do empréstimo de 1500 milhões consta do Orçamento de Estado.

“O meu público é um todo de gente que se interessa pela leitura”

‘Outras gentes [novos mundos]’ retrata experiências únicas e marcantes das viagens do escritor António Cruz.

Europa em “clara sintonia” para o futuro da atividade turística

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, participou na III Conferência Internacional do Turismo Trends&Dynamics’17, uma iniciativa organizada pela Eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar. Em discussão esteve o futuro da atividade turística no espaço europeu.

Mais Porto Santo propõe criação da Taxa de Dormida

José António Castro vinca que a Taxa Municipal Turística sobre Dormidas só deverá entrar em vigor em novembro de 2018 para não prejudicar os empresários do sector.

Pediatria adere à Campanha “Estendal dos Direitos”

Os desenhos alusivos à temática fiacrão expostos no hall de entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Investigadores estudam o uso de jogos para diagnóstico de doenças

Os videojogos têm potencial para, no futuro, virem a ser utilizados como meio auxiliar de diagnóstico em doenças associadas ao envelhecimento. A investigação, levada a cabo pelas Faculdades de Ciências e Tecnologia (FCTUC) e Medicina (FMUC) da Universidade de Coimbra (UC), distinguida com o prémio de “Melhor Artigo Científico” na ICEC (International Conference on Entertainment Computing 2017).

Juiz Ireneu fala sobre os Direitos Humanos

O Juiz Conselheiro Ireneu Barreto é o convidado da próxima tertúlia do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira (UMa), que se irá realizar no dia 28 de novembro.

Edição Nº 939 – 24/11/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €