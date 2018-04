Nas bancas a edição 957 do Tribuna da Madeira

Shares

Marítimo tem “compromissos publicitários” na Sexta-feira Santa

O padre António Gonçalves Simões pediu à direcção do Club Sport Marítimo para adiar a hora do jogo que a equipa insular disputa esta Sexta-Feira Santa, de forma a não coincidir com as celebrações nas paróquias madeirenses. Carlos Pereira, o presidente do clube, respondeu que os compromissos publicitários não permitem alterar o evento.

A tomada de posse do bispo D. Teodoro Faria, em 1982, foi mudada para não colidir com um jogo.

Discussão da Política de Coesão em Portugal “Não foi construtiva”

Em entrevista ao «Tribuna», em Bruxelas, Liliana Rodrigues falou sobre as Comissões mais difíceis de trabalhar e abordou a Política de Coesão. Lamenta que “foram precisos seis meses para o Governo Regional assumir que tem um problema de violência sobre as mulheres”.

Produção agrícola com forte crescimento nos últimos anos

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, apresentou os resultados das políticas encetadas, promotoras de melhores condições técnicas e financeiras, da competitividade nos mercados e de melhores níveis de rendimento.

Continuidade do serviço de transporte de doentes posta em causa

O NÓS, Cidadãos! questionou o Governo Regional se pretende extinguir este serviço.

“A cultura é a melhor revolução que podemos ter”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, abriu, no passado dia 23, a 1ª edição das Jornadas do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD). Ao longo de toda a tarde, 26 artistas, agentes culturais, atores e encenadores passaram pelo palco do Teatro, para expor as suas preocupações, desafios e perspetivas sobre ensino artístico, apoios à criação, financiamento e políticas culturais, numa iniciativa englobada no programa de comemorações dos 130 anos do TMBD, que se assinalam este mês.

Madeira e Porto Santo “locais de excelência” para prática náutica

A Madeira Islands Hidrofoil Experience divulga a Madeira e Porto Santo como dois locais de excelência para a prática de atividades náuticas.

‘Diagnóstico da Saúde’ em debate potestativo

O objetivo é que seja debatido com a tutela da saúde regional as queixas quer de utentes, quer de profissionais de saúde.

Projeto da UMa e do M-ITI aprovado pela Comissão Europeia

A Universidade da Madeira (UMa) e o Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI) viram recentemente aprovado pela Comissão Europeia o Projeto MAST – Master Module in Art, Science and Technology.

“O lado doce da Europa”

O prazo para as inscrições para o Concurso Gastronómico “O lado Doce da Europa”, promovido pela deputada ao Parlamento Europeu Cláudia Monteiro de Aguiar, em parceria com o Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira), foi alargado até ao dia 08 de abril de 2018.