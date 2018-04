Nas bancas a edição 956 do Tribuna da Madeira

Shares

Apelo levou a recorde nas dádivas de sangue

O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional registou na segunda-feira um número recorde de dádivas de sangue, totalizando 47 recolhas. Dois dias antes, a 17 de Março, haviam sido feitas 35 colheitas, um número também considerado muito bom em comparação com os registados nos últimos dias.

Investimentos com fundos europeus expostos em Bruxelas

A Região absorveu 5,3% dos fundos comunitários a que Portugal teve direito.

Funchal terá ‘praias’ abertas na Páscoa

A Câmara do Funchal, através da empresa municipal Frente MarFunchal, com a colaboração do Exército, procederam a uma extensa operação de limpeza na Praia Formosa, entre a Doca do Cavacas e a Ribeira dos Socorridos, respondendo assim aos danos causados pelo mau tempo que afectou o concelho há duas semanas. A recolha de lixo e detritos com um volume bastante significativo, feita na terça-feira, mobilizou 55 efectivos do Exército e cerca de 20 colaboradores da Frente MarFunchal.

Governo Regional sem estratégia para o pós 2020

Carlos Pereira considera que o Quadro Comunitário de Apoio pós 2020 é um dos temas mais importantes dos próximos tempos para a Madeira.

Região assumiu dois milhões para a ADSE

Governo da República acusado de partidarizar governação e prejudicar os madeirenses.

Madeira acolhe Encontro Nacional de Famílias 21

O grupo «Dançando com a Diferença» e a «Associação Pais 21» trazem este fim-de-semana, pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira, o Encontro Nacional de Famílias 21. Este encontro anual, criado pela Associação Pais 21, é considerado “um veículo essencial na partilha de informações, conhecimentos e experiências entre familiares de jovens e adultos com trissomia 21”.

Aulas de Língua Russa na Uma

A Universidade da Madeira (UMa) vai dar início, a partir de 18 de Abril e até 20 de Junho, ao Curso de Iniciação à Língua Russa, num total de 25 horas. As aulas irão decorrer no Campus da Penteada, às quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h30, e serão ministradas por Elena Marochkina, professora de Língua Russa, educadora e especialista qualificada na área da filologia russa.

CMF leva jovens a Congresso

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai levar, este ano, dois jovens funchalenses ao XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras, que se realiza em Cascais, entre 13 a 16 de Novembro.

‘Voz d’Amanhã’ com inscrições alargadas

O Festival da Canção Juvenil 2018 ‘Voz d’Amanhã’ irá realizar-se a 29 de junho, no Fórum Madeira.

Albuquerque quer a Educação mais abrangente

O primeiro atelier promovido pela ‘The Inventors’, um projeto nacional que chega à Região, em parceria com a GIG – Escola das Artes, foi aproveitado por pais e filhos para construírem, no passado fim de semana, uma guitarra eléctrica.