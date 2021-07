Nas bancas a edição 1126 do Tribuna da Madeira

Piores que os emigrantes ilegais de Odemira

A renovação da frota pesqueira, particularmente a do peixe-espada-preto, esteve em debate na Assembleia Legislativa da Madeira. O PCP defende que haja apoios regionais, enquanto o PSD insta o Governo da República a “deixar de meter água”. Para o PS, o maior partido da Oposição, a “responsabilidade” deveria ser “partilhada” entre a Região e a República. Em causa estão as condições “sub-humanas” em que trabalham os pescadores.

Dois “crimes” ambientais no espaço de um ano

O Governo Regional afiança que nas intervenções para recolha de amianto “é cumprido o plano de prevenção e gestão de resíduos”. A garantia surge após a descoberta de um aterro ilegal em São Vicente. Em Junho do ano passado, quando confrontado com outro ‘crime ambiental” nos Socorridos, Rui Rebelo disse que as questões ambientais, há três décadas, “não eram tratadas como hoje em dia”.

“Há bombeiros profissionais que se acomodaram”

Face às reivindicações dos Voluntários Madeirenses que exigem a equiparação aos Sapadores, em termos de carreira e salários, o secretário regional do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Pabulo Freitas afirma ao «Tribuna» que a decisão está ‘nas mãos’ do Governo Regional. Diz que “as câmaras têm de refletir sobre os seus comandantes” e justifica: “Não podemos ter comandantes há 20 anos à frente de uma corporação, isso é impensável”. Aponta ainda que para incentivar os mais novos “é preciso a organização dos corpos de bombeiros”.

Campanha de Prevenção Solar “Com o Sol não se brinca”

O Núcleo Regional da Madeira (NRM) da Liga Portuguesa Contra o Cancro iniciou, no passado dia 6, uma nova campanha de prevenção solar, denominada “Com o Sol não se brinca”. O objetivo é sensibilizar para os cuidados a ter com a chegada do tempo quente e da época balnear, em que a exposição solar aumenta. “Apesar de a luz solar ser essencial para o funcionamento do nosso organismo, a exposição excessiva aos raios solares, nomeadamente à radiação ultravioleta, tem efeitos nocivos na nossa pele e acontece principalmente em praias e piscinas”, lembra o responsável pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, explicando que “a Campanha de Prevenção Solar “Com o Sol não se brinca” é uma ação de prevenção primária do NRM que estará a decorrer durante o mês de julho e em várias praias da Região Autónoma da Madeira”.

“COMO NO MERCADO”

O projeto “COMO NO MERCADO”, evento promovido pela Associação Fractal, em parceria com a CMF. decorrerá de 19 de julho a 15 de agosto, no Mercado dos Lavradores. O evento foi apresentado pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vereadora que tutela os Mercados Municipais, Dina Letra. O Mercado dos Lavradores será assim palco central das frutas e hortícolas da época. Trata-se de um projeto gastronómico, com o intuito de promover uma redescoberta do Mercado dos Lavradores, através das caras, vozes e trabalho dos vendedores das bancadas e de Chefs convidados.

Funchal investiu 4 milhões em novas viaturas

A Câmara Municipal do Funchal investiu, entre 2017 e 2021, 4 milhões de euros na aquisição de 28 novas viaturas, colocadas ao serviço das Águas do Funchal, do Departamento de Ambiente, do Parque Ecológico do Funchal e dos Bombeiros Sapadores do Funchal. A aquisição mais recente, neste momento em curso, passa pelo reforço do Departamento Municipal de Ambiente com cinco novas viaturas de transferência de resíduos sólidos urbanos de 32 toneladas. O Presidente Miguel Silva Gouveia enaltece “a importância deste tipo de investimento em veículos e equipamentos modernos para a cidade, que qualificam a capacidade de resposta municipal e garantem que é prestado um serviço de excelência à população, com impactos na sua segurança e na sua qualidade de vida.”

Sara Cerdas defende reforço da Agência Europeia de Medicamentos

Sara Cerdas defendeu, na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, o reforço e a extensão do mandato da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), no seguimento das lições aprendidas pela crise pandémica provocada pela COVID-19. A eurodeputada considera que o reforço permite ao Parlamento Europeu dar “mais um passo para tornar realidade a verdadeira União Europeia para a Saúde”, na proteção da saúde pública de todos os cidadãos europeus. No seu discurso, apelou à criação de uma nova Base de Dados Europeia Sobre a Oferta de Medicamentos para monitorizar a escassez de medicamentos e garantir a sua acessibilidade a todas as regiões da UE, incluindo aquelas para as quais o transporte envolve uma maior logística, dificultando por vezes o acesso, como é o caso das Regiões Ultraperiféricas.

«Terceira Paisagem» na Torre mirante

A exposição de Hélder Folgado e João Almeida incita a uma leitura do nosso território através da modelação e colocação em evidência de uma espécie vegetal presente em abundância, a cana de açúcar. A«Terceira Paisagem» está exposta até dia 20 de agosto, na Torre Mirante da Câmara Municipal do Funchal.

IDE registou maior procura pelos apoios às empresas

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, presidiu à sessão de abertura da primeira sessão das “Reuniões Livres – Madeira”, um evento, em formato digital, promovido pela Ordem dos Contabilistas Certificados, em parceria com a Secretaria Regional de Economia. Rui Barreto, que começou por salientar a importância da realização destas reuniões, que ocorrerão mensalmente, destacou o aumento na procura pelos apoios concedidos pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), que sextuplicou, por força das necessidades verificadas devido à pandemia.

Sofia descarta “favorecimentos” e “amiguismos”

Há “comodismo” em quem está “instalado no poder” e instituições públicas “geridas como se fossem empresas pessoais”. Sofia Canha, deputada na Assembleia Regional e candidata do PS-M à Câmara da Calheta, denunciou governantes e deputados que aproveitaram os preços “apetecíveis” dos imóveis no concelho antes da construção das redes viárias.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online