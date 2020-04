Nas bancas a edição 1061 do Tribuna da Madeira

Páscoa ‘amarga’

“Quem não cumprir incorre no crime de desobediência”

Festas da Flor e do Vinho são em setembro

Governo Regional entrega 2.100 cabazes a famílias

Madeira em destaque no «Prémio Cinco Estrelas Regiões»

Como manter a saúde mental na quarentena

CMF leva Mercado a portadores de deficiência

Burlas aumentam

Grandes também querem ‘benesse’

50 mil comprimidos para combater o COVID-19

«Concertação» e «Entendimento» na política

SPEA desafia a contar Mantas e Milhafres

Esta será uma Páscoa diferente para todas as famílias. A situação de pandemia que enfrentamos obriga a que festividade cristã seja celebrada em isolamento. Será uma Páscoa sem abraços, sem beijos, trocas de ovos de chocolate entre os mais pequenos no convívio familiar. Mas também será uma Páscoa que vai deixar todos a pensar no amanhã. Se uns aceitam, porque assim tem de o ser, pois a saúde está em primeiro lugar, para outros será mais difícil aceitar esta festividade sem a proximidade familiar a que estão habituados. Para estes, e para todos, fica uma mensagem de esperança deixada por alguns padres madeirenses.Entre 9 a 13 de Abril, os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência habitual, “salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa”. Quem não cumprir, aponta a PSP, incorre no crime de desobediência, de acordo com o decreto que regulamenta o actual Estado de Emergência.A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, decidiu reajustar o Calendário de Animação Turística 2020 em resultado da pandemia mundial do Covid-19 e todo o efeito que tem causado nos mercados emissores e no destino Madeira, realidade que impediu que decorresse conforme programado.O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo, iniciou, esta segunda-feira, dia 6, a entrega de cerca de 2.100 cabazes a famílias de toda a Região, numa iniciativa que se prolongou até quarta-feira.O galardão distinguiu a Madeira em áreas como a gastronomia, artesanato, festas e romarias, praias e paisagens.O Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente em 07 de abril. Essa data coincide com o dia da criação da Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 1948. O objetivo dessa celebração é despertar uma consciência mundial sobre a importância de diversos aspectos da saúde.A Câmara Municipal do Funchal alarga, a partir desta semana, o “Mercado em Casa” a pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade. A iniciativa foi criada com o intuito de combater o isolamento dos idosos do concelho, assegurando a entrega de bens essenciais como fruta e legumes, com recurso à frota de viaturas municipal, mas chegará agora a ainda mais famílias que dela necessitem, promovendo a inclusão das pessoas com deficiência.Principais esquemas fraudulentos envolvem aplicação MB Way, SMS dos CTT, e-mails da EDP e MEO, passatempos da Worten ou Continente e venda de material de proteção à COVID-19.O novo coronavírus congelou a actividade económica e ameaça o futuro das empresas, cuja única opção, por agora, parece ser o recurso a medidas lançadas pelo Governo da República que pretendem garantir uma manutenção dos postos de trabalho. Milhares já recorreram ao ‘lay-off’, desde empresas de grande dimensão a clubes profissionais de futebol.O sulfato de hidroxicloroquina é aprovada no tratamento da malária, lúpus eritematoso e artrite reumatóide, sendo a que eficácia contra o SARS-CoV-2, a causa do coronavírus, está atualmente a ser alvo de investigação.O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, apela à «concertação e entendimento» entre todas as forças políticas face às consequências profundas da paralisia económica.A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), convida os residentes nos arquipélagos dos Açores e Madeira a contar milhafres ou mantas a partir de casa durante o mês de abril. Esta iniciativa pretende manter viva a iniciativa do Censo de Mantas e Milhafres que vinha sendo desenvolvido há 14 anos e que, pela primeira vez, este ano não poderá ser realizado nos moldes habituais.

