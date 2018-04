Nas bancas a edição 960 do Tribuna da Madeira

Shares

Viagens «tramam» deputados

Paulino Ascenção renuncia e Sara Madruga da Costa devolve o dinheiro. Já o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, afasta qualquer possibilidade de retirar consequências políticas na sequência da polémica sobre as deslocações dos deputados insulares com assento em São Bento.

‘Festa da Flor’ sai à rua

Este ano, com um investimento de 498 mil euros, mais 75 mil euros em comparação com o ano passado.

Novo modelo regional para a Educação levado a debate

A iniciativa foi promovida pelo PS-M. Foi a primeira de um conjunto de mesas temáticas sobre a Educação. Rui Caetano esclareceu que há uma linha da qual o partido não abdica, que é “a melhoria das aprendizagens”, mas também a “dignificação da classe docente”.

Angola ”segue” exemplo da Madeira

O Governo de Angola pretende transpor para o país alguma da metodologia utilizada na Região Autónoma da Madeira ao nível do ordenamento do espaço marítimo, disse o diretor nacional dos Assuntos do Mar do executivo angolano, em visita à Ilha.

“Naninhas do Bem Madeira” aconchegam crianças oncológicas

Cinco Centros Comunitários da SocioHabitaFunchal entregaram, num ato simbólico, as “Naninhas do Bem” confecionadas por si, em resposta ao desafio lançado pelo projeto “AconXego – Naninhas do Bem Madeira”. Alexandre Sousa e Carla Oliveira estiveram presentes para receber, das mãos destas utentes, as “naninhas”, que poderão agora ser distribuídas por várias crianças da Madeira.

Desenvolvimento turístico sustentável em discussão na UMA

A Universidade da Madeira (UMa) vai juntar especialistas nacionais e internacionais, no dia 04 de maio, num seminário sobre “Inovação em Destinos e Produtos Turísticos: Desafios para os Espaços Insulares”.

Vento… depois dos cancelamentos

Aeroporto da Madeira volta a estar condicionado.

Evolução positiva do CINM consolida investimento na economia

O número de admissões de novas empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira em 2017 foi superior a 2016, assinalando um aumento na ordem dos 22.6%. Este é um dos indicadores que confirma o desenvolvimento do CINM no último ano, no fim do qual registou um crescimento claro em todas as áreas de actividade.

Mais de 40 kg de lixo retirados da baía da Quinta do Lorde

A limpeza subaquática serviu para caracterizar lixo marinho submerso. O material de pesca perdido representava mais de metade dos itens recolhidos.

Abaixo-assinado “pela segurança” no Largo da Fonte

A Lista Independente Somos Todos Monte anunciou que irá organizar um abaixo-assinado para pressionar a Câmara Municipal do Funchal a proceder a um estudo sobre as condições de saúde e segurança de todas as árvores do Parque Leite Monteiro, onde também se insere o Largo da Fonte.