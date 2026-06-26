Nas bancas a edição 1383 do Tribuna da Madeira

Estabilizar receitas e aumentar o investimento público

Jorge Carvalho defende que o que importa «é estabilizar receitas, aumentar o investimento público, de forma a responder ao que a população precisa e espera». O autarca do Funchal aponta a revisão da Lei Eleitoral Autárquica e do Estatuto dos Eleitos Locais como sendo duas matérias «fundamentais».

PS quer gado a prevenir incêndios

Célia Pessegueiro afirma que o partido irá apresentar uma nova proposta de alteração ao Regime Silvopastoril. O PS-Madeira insistiu na necessidade de recorrer ao pastoreio dirigido à prevenção de incêndios como medida complementar de ordenamento e segurança do território na Região. Na tradicional Festa das Tosquias, que decorreu no passado dia 21, nos Terreiros, no perímetro florestal do Poiso, a presidente do PS-Madeira adiantou que o partido irá dar entrada na Assembleia Legislativa a uma proposta para regular o pastoreio na Região, articulando o seu potencial com o Sistema Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, recentemente aprovado.

Combate ao tráfico no Funchal

O Comando Regional da PSP da Madeira, no âmbito da atividade operacional de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes, realizou diversas ações policiais, no passado dia 22 de junho de 2026, no concelho do Funchal, que culminou na apreensão de diversos produtos e objetos relacionados com a atividade ilícita de tráfico de droga.

Rali com retorno económico e social

O Governo Regional da Madeira vai apoiar a realização do Rali da Madeira 2026 com uma comparticipação financeira que pode chegar aos 450 mil euros, no âmbito de um contrato-programa celebrado, nesta quarta-feira, com o Club Sports da Madeira. A verba destina-se à organização da prova, considerada uma das mais relevantes do desporto automóvel regional e uma das principais montras promocionais da Madeira no exterior, sobretudo no segmento do turismo desportivo.

O Porto Santo “não está esquecido”

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, em representação do Presidente do Governo Regional, presidiu, nesta quarta-feira, dia 24 de junho, à sessão solene do Dia do Concelho do Porto Santo.

Madeira solidária com o povo venezuelano

A Venezuela foi atingida por dois sismos fortes que causaram mortos e feridos. Foi declarado o estado de emergência no país. No início da Sessão Plenária, ocorrida nesta quinta-feira, a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, endereçou uma mensagem de solidariedade para com o povo venezuelano, na sequência dos dois sismos que atingiram aquele país sul-americano nas últimas horas.

“Nova e grave crise” na Medicina Intensiva

Os Enfermeiros dizem que este serviço ultrapassou o “limite aceitável”. Os 65 enfermeiros que se encontram atualmente no Serviço de Medicina Intensiva apresentaram, nesta segunda-feira, à presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, um pedido de escusa de responsabilidade, alegando que as carências naquele serviço, o recurso excessivo às horas extraordinárias e a falta de profissionais “ultrapasssou o limite aceitável”.

Formosa e Doca do Cavacas com descargas diárias de esgotos

A CDU esteve, na manhã do passado domingo, na Praia Formosa para alertar e denunciar publicamente um grave problema ambiental e de saúde pública relacionado com a descarga contínua e diária de esgotos nas praias do Funchal.

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