Nas bancas a edição 965 do Tribuna da Madeira

“Isto não vai com patinhas de porco nem com cheques”

Rematou Paulo Cafôfo, realçando que a agricultura precisa de um outro impulso. O Autarca do Funchal marcou presença nas Tosquias, onde abordou sobre o setor primário focando a pastorícia e apontando que esta “nem sempre foi bem conduzida”. As declarações de Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara levaram o PSD-M a reagir em comunicado.

Costa veio confirmar promessas antigas

António Costa esteve segunda-feira na Madeira e garantiu que o Estado vai pagar metade do novo hospital e a dívida dos subsistemas de Saúde. Governo Regional e Oposição esperavam que outros avanços surgissem relativamente aos juros da dívida e ao subsídio de mobilidade.

Novo Comandante da PSP-M tomou posse

Superintendente Luís Simões: “A nossa ação continuará a reger-se por princípios de transparência”.

Cristina Pedra pede “um alívio fiscal” para as empresas

A sessão comemorativa do Dia do Empresário Madeirense contou com a presença da Ministra do Mar. Na sua intervenção, a Presidente da ACIF, Cristina Pedra, pede um alívio fiscal para as empresas a partir de janeiro de 2019.

Porto Santo “voltou a ficar para trás”

O movimento Mais Porto Santo volta a denunciar, mais uma vez, a forma como os porto-santenses continuam a ser esquecidos e tratados pelos governos da República e da Madeira.

Ferry ‘na agenda’ da Ministra do Mar

A Ministra do Mar abordou sobre a operação portuária e a ligação por ferry o que deixou o JPP “satisfeito”.

“UMa Ponte de Esparguete”

Conta já na quarta edição a exposição “UMa Ponte de Esparguete”, concurso realizado em parceria com a Universidade da Madeira (UMa) e com a Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira.

‘Os Verdes’ exigem estratégia para a mobilidade aérea na Madeira

Foram focados os problemas causados pelos cancelamentos no «Aeroporto Cristiano Ronaldo».

Segundo os deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, esta situação proporciona “impactos para toda a economia do turismo” na Região. O partido ‘Os Verdes’ entregaram na Assembleia da República dois Projetos de Resolução onde recomendam ao Governo que desenvolva uma estratégia para a mobilidade aérea adequada à Madeira.

“Volta de Apoio ao Emprego”

O auditório do Instituto para a Qualificação, IP-RAM acolhe, esta sexta-feira, dia 25, entre as 09h30 e as 12h15, uma nova edição da iniciativa de apoio à empregabilidade, “Volta de Apoio ao Emprego”, numa organização do Centro Europe Direct Madeira.

Greve poderá condicionar os serviços de Saúde na RAM

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que a greve dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, que decorrerá em todo o território português, com início pelas 00h:00 do dia 24 e término às 24h:00 do dia 25 de maio, poderá condicionar a prestação de alguns serviços no SESARAM que envolvam o exercício de atividades técnicas de diagnóstico e terapêutica.

Premiados do ‘Arquiteturas Film Festival 2017’ no Funchal

O Circuito Itinerante do Arquiteturas Film Festival, que apresenta os cinco filmes premiados da edição de 2017, depois de São Paulo e Florença, passa agora por mais dois destinos: Barreiro e na Região Autónoma da Madeira.

