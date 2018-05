Apreendidas 6 aves selvagens

O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção do Ambiente (NPA) de Leiria, ontem, dia 23 de maio, em Amor, apreendeu seis aves de espécies autóctones que se encontravam em cativeiro.

No âmbito de uma operação de fiscalização os militares detetam e apreenderam cinco lugres (Spinus Spinus) e um pintarroxo (Linaria Cannabina), os quais se encontravam num viveiro, propriedade de um homem de 73 anos. As aves foram entregues pelos militares do NPA no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, para posterior encaminhamento para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens.

A ação contou com a colaboração de técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.