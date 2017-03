15 detidos e meio milhão de euros em material apreendido

O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve, no dia 14 de março, 13 homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 21 e 82 anos, por furto qualificado e recetação, nos distritos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Santarém e Lisboa.

No âmbito de uma investigação com cerca de dois anos, deu-se cumprimento a dez mandados de detenção e foram efetuadas 22 buscas domiciliárias e nove não domiciliárias, destacando-se do meio milhão de euros em material apreendido: 32 veículos; Duas armas de fogo; Quatro armas brancas; 600 munições; 6 420 euros em numerário; Sete carroçarias de veículos desmanteladas; Três máquinas de fazer matrículas; Vários componentes automóvel (centralinas, chaves, autorrádios, airbags, quadrantes e motores de veículos); 17 artigos em ouro; 49 telemóveis; e 16 computadores.

Os detidos foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência sendo que, dez dos detidos vão ser presentes, amanhã, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

A ação contou com a colaboração de militares dos Comandos Territoriais de Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Santarém e da Unidade de Intervenção, bem como da Polícia de Segurança Pública, Autoridade Tributária e Alfândegas.