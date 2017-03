Fernando Santos: “O nosso foco é a Hungria”

Na conferência de imprensa que se seguiu à convocatória para as partidas diante de Hungria e Suécia, Fernando Santos não hesitou ao estabelecer o primeiro, de apuramento para o Mundial-2018, como grande prioridade: “Todos os jogos são mais uma final. Dependemos exclusivamente de nós, mas só ganhando. O foco fundamental desta convocatória é o jogo com a Hungria, naturalmente. Vamos defrontar um adversário forte que tem os mesmos objetivos que nós e a Suíça, que é estar no Mundial.”

“O único momento em que pensámos que temos dois jogos”, reforçou, “foi na altura da convocatória, e daí a lista com 25 nomes”.

O Selecionador Nacional lembrou o hiato entre o último jogo da Seleção e este, bem como a intensidade que marca esta fase da temporada nas competições de clubes: “O nosso principal trabalho é trazê-los de novo aqui e focá-los no jogo. E para isso é fundamental a ajuda do público, aquele público que tão importante foi para nós em França. Os húngaros trazem aquela que será provavelmente a maior falange de apoio de uma equipa adversária em Portugal, e por isso precisamos do apoio entusiástico de um Estádio da Luz cheio. Aí podemos claramente ganhar.”

Fernando Santos garante que Portugal “não vai afastar-se do que tem sido o seu padrão de jogo” e voltou a elencar prioridades: “Antes de mais o essencial é ganhar. Depois, se puder ser por muitos golos, tanto melhor. Fizemos três golos à Hungria, é verdade, mas… também sofremos três. Antes de mais há que vencer!”

Portugal defronta a Hungria às 19h45 de sábado, 25 de março, no Estádio da Luz, em jogo do grupo B de apuramento para o Mundial-2018. Três dias mais tarde, no Funchal, os campeões da Europa recebem a Suécia para um encontro de preparação.

O processo de acreditação media decorre até às 17h30 da próxima sexta-feira (17 de março).

Fonte: www.fpf.pt