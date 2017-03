Sensibilização escolar para ‘Dádiva de sangue’

O Banco de Afetos, o Projeto LIS (Laboratório de Intervenção Social) e o Projeto GPS (Gerar Percursos de Sucesso) organizam no dia 17 de março uma conferência intitulada “Dádiva de Sangue – um estilo de vida saudável”, pelas 15:15, na Sala de Sessões da Escola Francisco Franco, com a presença do Dr. Bruno Freitas, Diretor do Serviço Imuno-Hemoterapia do Hospital, da Dra. Joana Lucas e do Senhor Enfermeiro José Marques, que integram a Unidade do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional e a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira.

Na conferência, destinada aos voluntários do Banco de Afetos, que são mais de 200 alunos, será feita uma abordagem à importância e benefícios da dádiva de Sangue.

Para ser um potencial candidato a dador deve obedecer a três requisitos: fazer a dádiva em regime de anonimato, de forma benévola e voluntária.

Os oradores explicarão também o processo de recolha de sangue e a sua separação em concentrados de eritrócitos, plaquetas e plasma. O Sangue que corre nas veias é fonte de vida e pode salvar muitas outras vidas. Um dador, por exemplo, doa 450 ml de sangue em 7 a 10 minutos, sendo este gesto voluntário um ato que pode fazer a diferença na vida de outros.

Este ato simples e seguro exige, no entanto, hábitos de vida saudáveis: essa é a mensagem e o propósito da conferência, onde se promove, em primeiro lugar, o bem-estar do voluntário, para que este se voluntarie para dar resposta a uma das necessidades constantes, sentidas nos hospitais, que é falta de Sangue.

Refira-se que ainda recentemente o Banco de Afetos da Escola Francisco se Franco se deslocou ao Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do hospital onde alguns alunos e professores doaram sangue.