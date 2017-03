Marcelo leu histórias a crianças na Pediatria do Hospital Santa Maria

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a convite da Associação Nuvem Vitória, leu histórias a crianças no serviço de pediatria do Hospital de Santa Maria (HSM) em Lisboa, associando-se às comemorações do Dia Mundial do Sono que se assinala a 17 de março.

Recebido pela Presidente e pelo Vice-Presidente da Associação Nuvem Vitória, Fernanda Freitas e Pedro Dias Marques respetivamente, pelo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Carlos das Neves Martins, e pela Diretora do Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria, Maria do Céu Machado, o Presidente da República recebeu dos voluntários da Associação Nuvem Vitória, coordenados por Maria Gabriel Sousa, a T-Shirt da Associação.

Já na sala de enfermagem do serviço de pediatria do HSM, o Presidente da República recebeu um briefing sobre cuidados e procedimentos a ter com as crianças no qual foram distribuídas as tarefas pelos voluntários.

Acompanhado por Fernanda Freitas o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou diversos quartos do serviço de pediatria, onde leu histórias às crianças e jovens ali internados.

A Associação Nuvem Vitória propõe, através de uma equipa de 40 voluntários, ajudar na criação de rotinas nos serviços de Pediatria dos hospitais nacionais, mediante a introdução de dinâmicas que visam a hora de desligar aparelhos eletrónicos, arrumar os brinquedos e preparar para dormir, criando o hábito da leitura da história para adormecer.

O trabalho da Associação nasceu do facto dos doentes hospitalizados estarem mais vulneráveis aos problemas do sono, devido às doenças e exposição a tratamentos médicos. A privação do sono prejudica a recuperação do estado de saúde.