Campanha solidária do Banco de Afetos da Francisco Franco

O Banco de Afetos da Escola Secundária de Francisco Franco está a dinamizar junto da comunidade escolar uma campanha de recolha de bens com o objetivo de ajudar jovens mães grávidas e seus filhos (bebés e crianças dos 0 aos 6 anos de idade), em situação de risco.

A campanha, agora iniciada pelos estudantes voluntários da Escola Secundária de Francisco Franco que se estende até meados de dezembro, consiste basicamente na recolha de bens novos e usados: Roupa de Grávida, Leite, Brinquedos, Fraldas, Roupa de Bebé, Cremes, Livros Infantis, Toalhitas, Livros do Plano Nacional de Leitura, Puericultura e Clássicos da Literatura Portuguesa, que serão entregues posteriormente na loja social do Centro da Mãe.

Os interessados em colaborar podem deixar as suas dádivas no espaço criado para o efeito junto ao hall de entrada da escola.

Criado no último ano letivo, o Banco de Afetos da Escola Secundária de Francisco Franco surgiu como resposta aos muitos estudantes anónimos que pretendiam oferecer parte do seu tempo às mais variadas causas e iniciativas de cariz solidário.

Atualmente, os quase 200 voluntários continuam a fomentar espírito de solidariedade social nas mais diversas formas, empenho político, colaboração ao serviço do outro e compromisso na defesa e promoção dos direitos humanos. Desta forma, os jovens estudantes do Banco de Afetos, além de treinarem inúmeras competências de comunicação e de relacionamento interpessoal, encontram também no voluntariado uma escola de educação sociopolítica e de profunda humanização.