Conferência sobre o 25 de abril na Francisco Franco

Na próxima segunda-feira, 24 de abril, decorre na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, pelas 10 horas, uma conferência da autoria do jornalista Adelino Gomes, a propósito da comemoração do 43.º aniversário da revolução de 25 de abril.

O evento conta ainda com a presença de um grupo de pessoas que participaram na operação Fim-de- Regime enquanto militares da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, sob o comando do capitão Salgueiro Maia.

A iniciativa, levada a cabo em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, culmina com um almoço oferecido pela Escola Secundária de Francisco Franco à comitiva de ex-militares que participaram no golpe de Estado de 25 de abril de 1974.