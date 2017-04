easyJet promove Festa da Flor no Porto

A companhia aérea easyJet estará este sábado, dia 22 de abril, na cidade do Porto para promover a Festa da Flor, um dos mais conhecidos cartazes turísticos da Madeira, que este ano decorre entre 4 e 21 de maio.

A iniciativa vai ter lugar na zona da Ribeira, entre as 11h00 e as 16h00, e conta com a presença do Flowerman, a mascote mais florida da easyJet, que vai dar a conhecer o destino e a Festa da Flor aos portuenses.

Sob o mote “Não sejas flor de estufa, vai à Madeira com o Flowerman”, a iniciativa inclui também passatempos a decorrer online e offline, cujo prémio são dois bilhetes de avião para a Madeira.