A companhia aérea low-cost easyJet vai disponibilizar, até à meia noite de 12 de de janeiro, 40 mil lugares com descontos até 25%. Os voos disponíveis abrangem toda a Europa e são válidos entre o dia 1 de fevereiro a 5 de julho de 2017. No total, são mais de 130 destinos em cerca de 30 países europeus.

You May Also Like