Nas bancas a edição 1378 do Tribuna da Madeira

“Isto é um enorme retrocesso social”

Governos Regional e da República acusados de ‘abandono’ aos estudantes da Madeira. A suspensão do Programa Estudante Insular pode fazer com que os jovens madeirenses a estudar no continente ou nos Açores voltem a enfrentar um cenário antigo: pagar a totalidade das viagens e esperar semanas ou meses por um reembolso. Os governos Regional e da República garantem que estão a “colaborar” para encontrar uma solução.

ARAE fiscaliza bancas no Mercado dos Lavradores

A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) realizou, no dia 15 de maio de 2026, uma ação de fiscalização no Mercado dos Lavradores, no âmbito da missão de proteção dos consumidores, tendo detetado quatro infrações de natureza contraordenacional, no âmbito do Livro de Reclamações.

Padrão político de “rejeição sistemática” de propostas do JPP

Foi apresentada a 10.ª proposta pelo JPP neste executivo e, mais uma vez, chumbada pela maioria PSD/CDS.

Realidade “muito desigual”

Madeira mantém-se entre as regiões com maior risco de pobreza. O relatório «Portugal, Balanço Social 2025» concluiu que as disparidades territoriais continuam a marcar a realidade social portuguesa. Na Madeira a taxa de privação material e social é de 15,1%, sendo apenas ultrapassada pelos Açores (17,4%), que está a mais de seis pontos percentuais acima da média nacional. Há sensivelmente um ano, confrontado com os números que colocavam a Madeira como a segunda região do País com maior índice de risco de pobreza, Miguel Albuquerque assinalou que o PIB estava a 108%, pelo que os critérios não refletiam a “realidade”.

“Medida justa” para reduzir os custos do frete marítimo

Portos das Regiões Ultraperiféricas reforçam diálogo com instituições europeias. Os presidentes dos portos das Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia concluíram, esta terça-feira, dia 19 de maio, uma agenda intensa de reuniões em Bruxelas, que ao longo dos últimos dois dias incluiu encontros com responsáveis da DG CLIMA, DG MOVE, DG ENERGIA e DG MARE, bem como com representantes institucionais de Espanha e Portugal ligados às regiões ultraperiféricas.

Construção do Hospital Universitário “dentro dos prazos definidos”

Miguel Albuquerque garante que a construção do Hospital Central e Universitário da Madeira está dentro dos prazos definidos. A Região aguarda agora, numa decisão que deve ser tomada pelo Conselho de Ministros bem em breve, da deliberação que vai autorizar a disponibilidade de verbas, na parte do Estado, para a terceira fase do HCUM.

“Afirmações só demonstram o estado de alienação de quem nos governa”

Miguel Silva Gouveia reage às declarações de Albuquerque, que afirmou: “Um indivíduo que não paga a renda deve ser posto

na rua no dia seguinte”.

“Justiça” para os agricultores madeirenses

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República confrontou, nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura e Mar com a injustiça de que os agricultores madeirenses estão a ser alvo por parte do Governo da República relativamente aos açorianos.

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