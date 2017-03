A Study Abroad Portugal realiza dia 7 de março de 2017, terça-feira, entre as 9 e as 12:30H horas, na Escola Secundária de Francisco Franco, a “II Feira de prosseguimento de estudos no estrangeiro”.

O evento destina-se essencialmente a jovens que estejam a frequentar o ensino secundário ou a qualquer cidadão que queira prosseguir estudos no estrangeiro, seja a nível de licenciatura, formação técnica e/ou especializada, seja mestrado, doutoramento ou cursos profissionais.

A Feira permite o contacto com as melhores instituições educativas de todo o mundo, embaixadas e agências educativas nacionais, a fim de descobrir as grandes oportunidades de estudar no estrangeiro.

A “II Feira de prosseguimento de estudos no estrangeiro” também elucida sobre as oportunidades de financiamento que vão desde apoio traduzido em bolsas de estudo, como também empréstimos pelas universidades, garantindo assim a possibilidade de escolha de um percurso de vida.

A visita está aberta a todos os interessados e não tem qualquer custo de participação associado.