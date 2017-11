Dia Internacional das Reservas da Biosfera assinalado nos Parques Naturais dos Açores

Shares

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através dos Parques Naturais dos Açores, promove, a 3, 5 e 11 de novembro, a realização de diversas iniciativas no âmbito do Dia Internacional das Reservas da Biosfera.

As iniciativas terão lugar nas quatro ilhas dos Açores que estão classificadas como Reservas da Biosfera pela UNESCO, que atribui esta distinção a “laboratórios vivos” onde se desenvolvem como funções principais a conservação de paisagens, ecossistemas e espécies, assim como o desenvolvimento sustentável a nível social, económico, cultural e ecológico, atuando ainda como plataformas de investigação, monitorização, educação e sensibilização, tendo sempre em vista a partilha de informação e de experiência adquirida.

Na sexta-feira, 3 de novembro, o Parque Natural das Flores, em parceria com a artesã Maria Azevedo, o Museu das Flores e a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, organiza uma oficina de elaboração de flores e outras decorações com casca de milho, que terá lugar, às 19H30, no antigo mercado.

No mesmo dia, o Parque Natural da Graciosa, em parceria com o Museu da Graciosa, realiza, pelas 15H30, uma visita guiada a um moinho de vento com um grupo organizado de crianças.

A 5 de novembro, pelas 14h30, o Parque Natural do Corvo, em parceria com a Carin’Artes, realiza um workshop de elaboração de letras decorativas com materiais reutilizáveis e fibras naturais, no Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo.

No dia 11 de novembro, às 10h00, o Parque Natural de São Jorge, em parceria com o Geoparque Açores, promove um passeio pela Fragueira e Vimes, com explicação das caraterísticas biológicas e geológicas das fajãs da ilha.