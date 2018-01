Nas bancas a edição 945 do Tribuna da Madeira

Shares

Calado tem promessas pendentes

Vice-presidente é responsável por «temas quentes» em ‘vésperas’ de eleições.

Pedro Calado “mexeu” com a forma de fazer política do Governo Regional. O titular das pastas das Finanças e Economia chegou ao Executivo madeirense com poder reforçado depois do PSD perder as eleições autárquicas de forma estrondosa, mas a sua ‘aposta’ nas obras públicas não gera consensos. O vice-presidente do Executivo de Albuquerque assumiu a «guerra» com Lisboa e tem dois anos de mandato a pensar nas regionais de 2019. Particular importância já tem o ano de 2018, uma vez que há promessas por cumprir e questões a resolver com a República.

Orçamento Municipal para 2018 e novo PDM do Funchal aprovados

Paulo Cafôfo afirma que são dois documentos “fundamentais para a cidade do Funchal”. O autarca aponta que o novo Plano Diretor Municipal

“é um instrumento que identifica as zonas de risco

e introduz limitações à construção”.

Porto Santo volta a ficar isolado pelo mar

O navio Lobo Marinho foi para manutenção nos estaleiros de Viana do Castelo, por um período de quatro semanas. A solução encontrada para o isolamento é a via aérea, com um avião cargueiro, que transportará a carga para a ilha uma vez por semana. José António Castro, do movimento Mais Porto Santo, diz ser “inadmissível”.

Lesados do Banif com mais um ano de “bolsos vazios”

Até agora, 1.500 lesados do banco entregaram nos tribunais ações a reclamarem o dinheiro.

Financiamento dos partidos “carece de transparência”

O Juntos pelo Povo considera que, globalmente, o processo para a reformulação da lei de financiamento dos partidos políticos “não foi bem conduzido, carece de transparência e aumentou o fosso da desconfiança entre o eleitor e o eleito”.

CTT causam ‘revolta’

Empresa volta a fechar balcões na Madeira.

CMF aprovou Pacote Fiscal e Mapa de Pessoal para 2018

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, na última sessão do ano, os seus dois pontos na ordem de trabalhos, nomeadamente o pacote fiscal e o mapa de pessoal para o próximo ano.

Hotéis doaram mais de 21.700 bens em 2017

No âmbito do Programa de Responsabilidade Social dos Hotéis Portugueses.

Maior aposta no Braille nas escolas

A ANICDV propõe ao Ministério da Educação que faça uma maior aposta no sistema Braille, para um melhor acompanhamento na sala de aulas aos alunos cegos.

Câmara de Machico atribui 213 mil euros aos alunos do concelho

A Biblioteca Municipal de Machico acolheu a cerimónia de entrega dos Certificados do Apoio Social, na vertente da ação escolar, ano lectivo 2017/2018 – Bolsas de Estudo, aos alunos do concelho de Machico, a frequentar o ensino superior, num total de 271 bolsas atribuídas, de 286

candidaturas.

