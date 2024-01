Nas bancas a edição 1258 do Tribuna da Madeira

GESBA terá “balanço da actividade”

Empresa pública do sector da banana vai ser chamada ao parlamento. A Assembleia Legislativa da Madeira, também por requerimento do PSD, quer “perceber todas as dinâmicas e todas as questões relacionadas com a banana”, pelo que vai ouvir diferentes entidades ligadas ao sector. PAN e CDS, partidos que sustentam a maioria parlamentar, consideram essencial “perceber as condições dadas aos agricultores” e “fazer um balanço da actividade” da GESBA. Em Julho de 2022, a associação representativa dos produtores acusou o Governo Regional de “rebentar o sector”.

Governo com “abertura” para as autarquias

A secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, foi na segunda-feira à sessão solene da Freguesia de Santa Cruz em representação do presidente do Governo Regional e disse que é “muito grande” a “abertura” dos membros do executivo para “trabalhar mão a mão com os autarcas”. A “total disponibilidade” que havia sido manifestada numa reunião com o presidente da Câmara Municipal de Machico foi igualmente transmitida ao autarca Filipe Sousa. “A freguesia de Santa Cruz é hoje a maior porta de entrada para a ilha da Madeira de todos aqueles que nos visitam (…). Tal como foi até agora, serão vários os desafios que se colocam na governança pública dos destinos das populações, sendo sem dúvida as juntas de freguesia as estruturas administrativas organizativas mais preparadas para responder aos anseios das populações, pela sua proximidade, mas sempre alicerçadas no bom relacionamento institucional, quer com as demais entidades locais – e devo referir a Casa do Povo, a Santa Casa da Misericórdia, as colectividades desportivas – quer com as entidades municipais e quer com o Governo Regional”, afirmou.

“Não contem com o PS-M para amparar os golpes do PSD”

Paulo Cafôfo será o cabeça de lista do PS-Madeira às Eleições Legislativas de 10 de março. Garante que estará “em posição de melhor defender a Autonomia e os interesses da Região”.

Rotary do Funchal assinala os 90 anos

O Rotary Clube do Funchal (RCF) assinala, no próximo dia 27, o seu 90ª aniversário. A data será celebrada com um Jantar de Gala no Hotel Savoy Palace, pelas 19 horas. O evento, para além da presença do presidente João Cunha Paredes e vice-presidente Edgar R. de Aguiar, companheiros rotários e convidados, contará com a presença do Presidente Mundial Indicado do Rotary Internacional Ano Rotário 2025/2026, Dr. Mário César Martins de Camargo, palestrante convidado.

Provedor do Utente ‘volta’ ao parlamento

Bloco defende “mecanismos de defesa do interesse dos utentes” do SESARAM. A criação de um Provedor do Utente do SESARAM voltou a ser debatida na Assembleia Legislativa da Madeira e contou com o apoio de quase toda a oposição. Igual proposta já foi apresentada e duas vezes chumbada pelo parlamento, levando o JPP a acusar o Governo Regional de “atropelo aos direitos dos cidadãos”. A figura foi criada nos Açores em 2010 é uma realidade a nível nacional em vários hospitais.

JPP solicita documentação sobre listas de espera do SESARAM

As listas de espera do SESARAM voltam a ser alvo de um pedido de documentação, desta vez pela mão de Lina Pereira, também deputada do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira, matéria que muito tem sido trabalhada por este grupo parlamentar. Depois dos últimos números enviados pelos Serviços de Saúde da Região Autónoma da Madeira, relativos a 2022, com a supressão de quase 20 consultas de especialidades que “desapareceram” da lista enviada pelo SESARAM, é tempo da população conhecer os números de 2023, num momento em que a Saúde ainda está a recuperar de um ataque informático sem precedentes.

Jardim do Mar

Ondas gigantes conquistam surfistas internacionais

A série Portugal Back to Back, uma parceria de Nic Von Rupp com o Turismo de Portugal, está de volta num episódio único, onde Nic mostra as maiores ondas alguma vez vistas na ilha da Madeira – um swell histórico que foi um chamariz para vários surfistas de todo o mundo virem até a Portugal. Conhecida pelas suas ondas pesadas, longas e fortes, a Madeira é conhecida como o Havai do Atlântico, sendo rodeada por águas azuis cristalinas e coberta por uma rica vegetação subtropical. No entanto, o que diferencia a Madeira é a ausência de grandes multidões, a cultura do vinho, as praias repletas de rochas e a comida típica.

Francisco Gomes lidera candidatura do CHEGA à AR

Francisco Gomes é o cabeça-de-lista da candidatura do CHEGA à Assembleia da República. O candidato anunciado foi o escolhido por Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira, e André Ventura, presidente nacional do partido, para encabeçar a corrida a um dos seis lugares de representação da Madeira no parlamento nacional que serão eleitos nas próximas eleições de 10 de Março. Nascido no Funchal a 18 de Abril de 1980, Francisco Gomes é doutorado ‘Cum Laude’ (‘com distinção’) em Ciência Política pela Universidade de Cádis e mestre, na mesma área, pela Universidade de Oxford. Licenciou-se em Ciência Política e em Comunicação Social nas universidades de Denison e de Harvard, localizadas nos Estados Unidos da América. Ainda como estudante, estagiou no Senado dos Estados Unidos da América, na embaixada de Portugal no Reino Unido e na Assembleia da República.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online