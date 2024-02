Nas bancas a edição 1262 do Tribuna da Madeira

“Não trabalhamos para a fortuna dos grandes grupos económicos”

Nove anos após ter saído da Assembleia da República, Francisco Gomes é novamente candidato ao parlamento nacional, desta vez liderando a candidatura do Chega às eleições legislativas de 10 de Março. Em tom directo e longe do politicamente correcto, o actual chefe de gabinete na Assembleia Legislativa da Madeira diz que o Chega é “o único partido com um projecto credível para salvar o país”. O antigo deputado do PSD-Madeira elege a luta contra a corrupção e o aprofundamento da Autonomia como as principais bandeiras a ‘agitar’ em Lisboa.

Detidos regressam a casa

Os três arguidos no processo de alegada corrupção na Madeira estão sujeitos a termo de identidade e residência, o que significa que devem comparecer perante as autoridades quando notificados, não mudarem de residência ou se ausentarem mais de cinco dias sem comunicarem o respectivo paradeiro. Miguel Albuquerque, que também é arguido no âmbito deste caso, diz nunca ter duvidado da “lisura” de Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia.

Madeirenses vitoriosos no karting

Os pilotos madeirenses que disputaram este fim-de-semana a Rotax Cup no Kartódromo Internacional de Braga (KIB), inseridos nas categorias Micro Academy, Mini Max, Sénior Max, Sénior Max Master, DD2 e DD2 Master Plus, tiveram uma excelente prestação, conseguindo várias posições de pódio. Para os petizes da Micro Academy, a categoria de iniciação nesta Rotax Cup, no Campeonato de Portugal Rotax e no Troféu de Karting da Madeira, não foi um fim de semana fácil, pois as condições meteorológicas não foram as mais fáceis, mas foram importantes para a sua evolução como pilotos, afinal, a principal razão para esta participação fora de portas. João Félix foi o melhor classificado entre os madeirenses na 4ª posição, seguido de Thiago Carvalhais na 6ª posição e Bernardo Sequeira na 7ª posição.

Madeira fica à espera de Irineu

O Representante da República vai ser hoje recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e depois tomar uma decisão sobre a actual situação governativa na Madeira. Irineu Barreto está confrontado com dois cenários: aceitar a proposta dos partidos da maioria ou manter o Governo Regional em gestão, até 24 de Março. Para a oposição, os madeirenses “têm uma palavra a dizer nesta crise que está a abalar a democracia”.

JPP quer ‘passar’ o PRR a ‘pente fino’

Numa atividade de contacto e de atendimento, decorrida esta segunda-feira, na Calheta, Élvio Sousa, líder do JPP, afirmou que ele próprio já requereu “com carácter de urgência, ao Secretário Regional das Finanças uma relação de todos os investimentos do PRR no setor da habitação e alojamento. “Recordo que esse pedido já havia sido concretizado antes da mega operação do DCIAP, e que importa, agora, intensificar e passar a pente fino todas as verbas da Bazuca na construção da habitação na Madeira”, afirmou Élvio Sousa.

PSD e PS ‘comprometem-se’ com os polícias

A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República reafirmou o compromisso do partido em prosseguir com os investimentos previstos para a reabilitação e construção de novas esquadras da PSP na Região e defendeu o reforço de meios humanos e materiais para esta força de segurança. Os objetivos foram expressos, aquando de uma reunião com a delegação regional da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), na qual este organismo sindical entregou aos candidatos socialistas um memorando com as principais preocupações desta classe profissional. Neste documento, a ASPP/PSP dá conta de algumas das problemáticas com que os polícias se deparam, entre os quais a falta de condições das esquadras do Porto Santo, Machico e Santa Cruz, a falta de meios humanos e de equipamentos de proteção individual para fazer face às ameaças mais recentes.

ANACOM fiscalizou 90 embarcações nos portos

No total, foram fiscalizadas 90 embarcações, entre pesqueiros, embarcações marítimo-turísticas, navios hotel e embarcações anfíbio no portos do Continente e Ilhas. A ANACOM levou a cabo em 2023 um vasto conjunto de fiscalizações em Portos do Continente e das regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. No total, foram fiscalizadas 90 embarcações, entre pesqueiros, embarcações marítimo-turísticas, navios hotel e embarcações anfíbio.

As ações em causa, realizadas em colaboração com a Polícia Marítima, visaram verificar o estado, as condições de operacionalidade e correta utilização dos equipamentos de radiocomunicações instalados a bordo dessas embarcações, uma vez que a existência de infrações ou de anomalias pode interferir com outros serviços e/ou inviabilizar o correto funcionamento das comunicações de emergência.

Coligação PSD/CDS reivindica verbas do Estado

A candidatura «Madeira Primeiro», que une PSD e CDS na disputa às eleições legislativas nacionais, reivindicou, na quarta-feira, o pagamento pelo Estado do Passe Sub-23 aos estudantes da Região Autónoma da Madeira (RAM). Segundo Carla Spínola, candidata na lista a sufrágio, é “mais um compromisso por cumprir por parte da República que representa uma grave discriminação para com os jovens madeirenses”.

