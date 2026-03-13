Nas bancas a edição 1368 do Tribuna da Madeira

1,5 milhões para “reforço” no mercado norte-americano

Plano de Atividades da Associação de Promoção da Madeira vale 29 milhões de euros. Aos 29 milhões de euros do contrato-programa com a Associação de Promoção da Madeira para “comparticipação financeira das despesas inerentes à execução do plano de atividades aprovado para os exercícios de 2026 e 2027”, o Governo Regional juntou 1,5 milhões de euros para “reforço das ações promocionais do destino Madeira e Porto Santo no mercado norte-americano”. Partidos da oposição já procuraram saber qual será o retorno de uma prova de vinhos e jantar em Washington que vai custar quase 500 mil euros.

“Perda irremediável” para o património regional

O Presidente da GENUS – Associação de Defesa do Património da Madeira manifestou-se sobre o colapso da fachada principal da Capela de Nossa Senhora da Vida. Em comunicado, Tomás Freitas, relata: “É com um profundo sentimento de perda irremediável para o património regional que a Genus – Associação de Defesa do Património da Madeira vem publicamente manifestar o seu pesar pelo colapso da fachada principal da Capela de Nossa Senhora da Vida. Este trágico evento, resultado de um processo contínuo e severo de erosão do talude que servia de fundação ao monumento, representa não apenas a queda de uma estrutura física, mas uma ferida aberta na identidade cultural e na memória histórica da nossa comunidade”

Funchal “de costas voltadas” para as zonas altas

O dirigente comunista Duarte Martins sublinhou a injustiça que se vive nestas zonas: “As pessoas cumprem com as suas obrigações, mas a Câmara continua a negar-lhes direitos básicos, recorrendo sempre às mesmas desculpas esfarrapadas.”

Portos das Regiões Ultraperiféricas reforçam cooperação

A iniciativa surge num momento em que a União Europeia está a discutir a futura Estratégia Europeia dos Portos.

“Madeirenses têm de ser tratados com igualdade”

José Luís Carneiro defende novos Projetos de Interesse Comum para as Regiões Autónomas. Nesta visita à Madeira, José Luís Carneiro ouviu as preocupações relacionadas com a saúde, a habitação, a mobilidade, os direitos dos trabalhadores, o risco de pobreza, a reforma laboral e a questão do aprofundamento da Autonomia regional.

Golfe no Faial por 36 milhões de euros

O Governo Regional estima que 25 dos 36 milhões de euros destinados a “comparticipar as despesas de investimento” no âmbito do Campo de Golfe do Faial sejam necessários para a compra dos terrenos onde será implantado o projeto. A Região Autónoma da Madeira, que conta atualmente com três campos de golfe, passará a ter seis no futuro. O executivo de Miguel Albuquerque vê no investimento “efeitos multiplicadores em termos de emprego qualificado, novos residentes e dinâmica económica”.

“Prevenção e prontidão”

No âmbito de uma estratégia de combate a incêndios rurais e florestais, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, deslocou-se ao Sítio da Trompica, na Ribeira Brava, para acompanhar os trabalhos de execução de um caminho de acesso para veículos táticos.

Reforço financeiro do POSEI

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira defende a manutenção de um programa autónomo. A recente aprovação, no Parlamento Europeu, de uma proposta que prevê o reforço da dotação financeira do programa POSEI para cerca de 9,1 mil milhões de euros, praticamente o dobro do montante atualmente disponível, constitui um sinal político de grande relevância para as Regiões Ultraperiféricas da União Europeia.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online