Nas bancas a edição 1388 do Tribuna da Madeira

“Nenhum idoso ficará sem vaga por falta de dinheiro”

Governo assume 1.758 euros mensais por cada cama no Complexo Social de Santa Clara. O CDS/PP defende um aumento do investimento em lares e residências assistidas para responder às altas clínicas e ao envelhecimento da população, assim como uma política de rendimentos que permita que os salários reflitam o crescimento económico. No novo Complexo Social de Santa Clara, construído ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, que financiou a obra com cerca de 13,3 milhões de euros, o preço das camas privadas começa nos 1.250 euros mensais e vai até aos 5.000 euros. Há 20 camas que se destinam a vagas sociais e outras 15 que estarão reservadas para doentes com alta clínica hospitalar.

“Construir mais alto não torna a habitação mais barata”

As afirmações de Miguel Albuquerque que defende a construção em altura para mitigar a crise na habitação, defendida também pelo presidente da Câmara do Funchal, suscitaram muitas críticas e motivou a criação de uma Petição lançada por Nuno Morna, antigo deputado da IL, que será apresentada na ALM, subscrita por quase mil e oitocentos cidadãos.

Sérgio Gonçalves inicia auscultação para relatórios europeus

O eurodeputado Sérgio Gonçalves realizou esta semana, na Madeira, um conjunto de visitas e reuniões institucionais com entidades representativas de diferentes setores da economia regional, visando conhecer as suas prioridades e propostas. As iniciativas antecedem a elaboração de dois relatórios do Parlamento Europeu, um sobre a Estratégia Europeia para as Regiões Ultraperiféricas e outro sobre a Estratégia Europeia para os Portos, dos quais o Deputado será o relator principal.

Setor das pescas “está a morrer”

O deputado do CHEGA à Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou a Direção Regional das Pescas de ter abandonado completamente os pescadores madeirenses, classificando a gestão do setor como um exemplo de incompetência política e de ausência de estratégia para uma das atividades económicas mais importantes da Região.

Executivo promete defender os produtores de banana

Os produtores de banana podem hoje contar com “condições de estabilidade e previsibilidade”, uma vez que estão “a receber mais e de forma atempada” pela compra de toda a produção. A convicção é de Nuno Maciel, o secretário regional de Agricultura e Pescas, que lamentou na Madalena do Mar o facto de o setor continuar a ser um “terreno fértil para a instrumentalização política”. Célia Pessegueiro, a presidente do PS-M, foi ao certame e lembrou que sem os subsídios europeus o valor pago aos produtores estaria abaixo do preço praticado há vinte anos, no tempo das cooperativas, antes da empresa pública GESBA dominar o setor.

Regime de exceção

Portos da Madeira contribuem para obtenção de derrogação europeia que beneficia Madeira e Açores. Os navios de cruzeiro que operam nas rotas entre portos da Madeira e de outras regiões ultraperiféricas da União Europeia passam a beneficiar da derrogação prevista no Regulamento (UE) 2023/1805 (FuelEU Maritime), cuja aplicação por Portugal foi oficialmente publicada pela Comissão Europeia.

Reivindicações para os docentes “começam a ser acolhidas”

O SIPE faz balanço positivo da reunião com a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, porque várias exigências “começam a reforçar a justiça para os professores”.

“Depois da tragédia, vem agora a recuperação”

O líder do CDS Madeira defendeu que Portugal deve dispor de um plano de apoio à reconstrução da Venezuela, com especial enfoque nos cidadãos luso-venezuelanos afetados pela recente tragédia. José Manuel Rodrigues considerou que esse apoio “é devido e é de inteira justiça”, sublinhando que deve integrar uma estratégia mais ampla, envolvendo a União Europeia e outras organizações internacionais.

PS questiona cedência governamental nos Canhas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, ontem, de um pedido de informações dirigido à secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude sobre a decisão de ceder a gestão do Estabelecimento de Santa Teresinha, nos Canhas (Ponta do Sol), a uma entidade do setor social e solidário. Na sequência da informação veiculada pelo Diário de Notícias da Madeira, os socialistas, pela voz da deputada Isabel Garcês, exigem que Paula Margarido indique quais foram os fundamentos técnicos, financeiros e sociais que justificaram a decisão do Governo Regional (GR) de alterar o modelo de gestão do estabelecimento em causa, transferindo a sua gestão para uma entidade do setor social e solidário.

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