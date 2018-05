Nas bancas a edição 964 do Tribuna da Madeira

Cenário de terror

Há muito que se fala nas condições precárias patentes no edifício do Hospital dos Marmeleiros, mas quando se encara a realidade a conclusão a que se chega é de estarmos perante uma situação terceiro-mundista, com um cenário de um filme de terror. Existem queixas de utentes, funcionários e de assistentes operacionais que trabalham neste hospital.

O «Tribuna» volta a abordar esta matéria e ouviu opiniões diversas.

Custas judiciais são “problema sério”

O Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, esteve na Madeira para reunir com advogados dos municípios da Ponta do Sol, São Vicente e Santa Cruz, de forma a conhecer a realidade da advocacia local. Em entrevista ao «Tribuna», o Bastonário falou sobre as dificuldades da classe e o trabalho feito neste primeiro ano de mandato.

«Crónica de uma visita anunciada»

O primeiro-ministro estará na Madeira na próxima segunda-feira, 21 de Maio, para participar no Dia do Empresário organizado pela ACIF. A visita de António Costa à Região, anunciada por Paulo Cafôfo, foi precedida por alguma polémica. O chefe do Governo da República tem sido acusado por Miguel Albuquerque de manter diferendos com o arquipélago por motivos eleitoralistas. O Governo Regional não tem dúvidas que o PS nacional quer levar o autarca do Funchal para a Quinta Vigia.

Destino Madeira mantém crescimento

Crescendo nos seus principais indicadores de produção turística e, particularmente, na sua rentabilidade, o setor do Turismo na Região mantém, neste primeiro trimestre de 2018, a sua trajetória de afirmação, face a 2017, aquele que foi o melhor ano de sempre para o destino.

Feira do Livro focada em autores portugueses

O evento cultural irá se realizar entre 25 de maio e 3 de junho.

«Suspeitos do Costume» exibem lixo na Praia Formosa

O Centro Azul da Frente MarFunchal com a colaboração do Departamento de Educação da Câmara Municipal do Funchal e Escola do 1º e 2º Ciclos Brazão de Castro e dos cursos EFA – turmas B3 da Quinta Falcão, recolheram algum lixo na Praia Formosa. Nesta actividade participaram 18 pessoas (alunos e professores) e recolheram 15 kg de lixo diferenciado sendo o plástico o mais abundante.

Praça do Povo recebe “Jovens Talentos”

No âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura promove, nos próximos dias 18 e 19 de maio, o evento “Quarto Crescente – Encontro de Jovens Talentos”, na Praça do Povo.

Festa do Desporto Escolar arranca para a semana

A Festa do Desporto Escolar 2018 foi apresentada esta quarta-feira. O evento, que decorre entre os dias 22 e 25 de maio, subordinado ao tema «Laços do Património Cultural» ,tem como objetivo divulgar o trabalho desenvolvido no domínio educativo e desportivo na Região Autónoma da Madeira, destacando a importância do desporto enquanto veículo privilegiado de promoção do bem-estar e de inclusão social.

‘Modalidade Boccia’ aprovada no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal realizou a quarta sessão anual da sua Assembleia.

Municipal Jovem, que foi criada pelo atual Executivo em 2015, com o intuito de permitir que os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico pudessem apresentar propostas para a cidade, que fossem desenvolvidas nas respetivas escolas ao longo do ano.

“Anatomic” mudou a imagem de pessoas sem-abrigo

A campanha #ossemabrigonaotemcara, apresentada por «Anatomic Tatto Studio & Barbershop», desafiou os sem-abrigo a uma mudança de visual. As imagens, desta iniciativa solidária de Virgílio Baptista, estão expostas na Autarquia do Funchal.