Reflexologia vai estar em destaque em Portugal

A Reflexologia é uma terapia holística que se baseia no princípio de que existem zonas no nosso corpo que quando submetidas a um determinado estímulo, vão trazer efeitos benéficos para outras áreas do nosso corpo. A Reflexologia mais conhecida é a podal, aplicada nos pés, mas existem outras áreas do nosso corpo onde encontramos zonas reflexas, como por exemplo nas mãos, nas orelhas, na cabeça, no rosto, no intestino…

A Reflexologia é uma arte curativa de origem milenar. Nos nossos dias, esta arte foi enriquecida por bases científicas que validam e explicam os motivos fisiológicos de como e porquê a Reflexologia funciona, tendo sido já eleita por inúmeros estudos científicos como sendo a terapia com maior eficácia na redução de stress.

Como funciona a reflexologia?

A explicação dos motivos porque funciona a Reflexologia baseia-se em teorias várias relacionadas com o sistema nervoso, a dor e sua perceção, as endorfinas, a circulação da energia, o toque terapêutico, a circulação sanguínea, o efeito placebo e, a mais importante de todas, a teoria das zonas.

É provável que demore ainda algum tempo até encontrarmos uma explicação científica para qualquer uma das teorias relacionadas com a eficácia da reflexologia. Até lá, o importante é termos em conta que a reflexologia funciona, independentemente de se saber como ou porquê. Sabemos também que atua a vários níveis e que não existem 2 tratamentos iguais, como não existem 2 pessoas iguais.

Quem podemos ajudar?

A Reflexologia pode ajudar quase toda a gente, mas aqui ficam uns tópicos:

Idosos: Qualquer tipo de toque beneficia os cidadãos em idade avançada na nossa sociedade. Estes benefícios são imensos e, uma vez que a reflexologia atua a vários níveis, são de realçar as melhorias significativas ao nível da circulação e da mobilidade. Uma pessoa cujo estado de espírito melhorou, está também mais predisposta a sair e a sentir-se melhor consigo própria. Praticar reflexologia nas mãos é também mais fácil e requer menos cuidados do que trabalhar com os pés.

Crianças: A reflexologia produz segurança e conforto às crianças. Os adolescentes podem beneficiar do efeito anti-stress da reflexologia, bem como do efeito benéfico sobre as alterações hormonais próprias da puberdade.

Bébés: a Reflexologia ajuda o bebé a aliviar a tensão pós-parto, nas cólicas no alívio das dores e a adaptar-se à sua nova vida no mundo exterior.

Pessoas com problemas específicos: como exemplo podem incluir-se os efeitos benéficos em danos causados por um acidente; dores de dentes; o desencadear de episódios pontuais de artrite; febre e falta de ar. A Reflexologia pode ajudar a reduzir uma inflamação, a conservar a energia e a estimular os órgãos internos, encorajando-os a funcionar mais correctamente.

Pessoas com problemas crónicos: Alguns problemas persistem por muito tempo – a hepatite crónica, por ex., pode durar 6 meses ou mais – podendo haver pequenas alterações nos sintomas de um dia para o outro. Uma pessoa que recuperou dos efeitos imediatos de um derrame cerebral, pode vir a ter recaídas tais como perda dos sentidos ou dores agudas nos membros. A Reflexologia pode ajudar aliviando os efeitos secundários da medicação.

Amigos e familiares: a Reflexologia é uma forma de terapia acessível que pode ser praticada em qualquer lugar. É excelente tanto como tratamento pontual, como num tratamento continuado às pessoas que nos são próximas, sendo muito simples de efetuar. A Reflexologia atua também como terapia preventiva, uma vez que desintoxica o corpo e ajuda no alívio das tensões associadas ao stress, tais como pressão arterial elevada, enxaquecas, dores crónicas no pescoço e nas costas.

Eduardo Luís

Reflexologo e presidente da Ordem Mundial de Reflexologia.

reflexfunchal@gmail.com