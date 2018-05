Torneio “Cocorico Funchal” Benjamins e Seniores

A Sala de Armas do Funchal serviu de palco, no passado dia 12 de maio, para a realização do Torneio “Cocorico Funchal”, que colocou em pista os esgrimistas dos escalões Benjamins e Seniores.

Nos Benjamins A, Pedro Jesus (ADRPDelgada) foi o vencedor da prova, seguido, em 2º, por Rodrigo Catanho (CD1ºMaio) e em 3º por Miguel Barata (CD1ºMaio). Guilherme Freitas e Marco Nóbrega do CD1ºMaio e Alix Silva, Açu Lammertyn, Lara Luís e Cátia Pacheco do CDRSantanense, também tiveram uma boa exibição.

Na prova de Benjamins B, Lourenço Garcês (CD1ºMaio) fica com a medalha de ouro, Diogo Machado (CD1ºMaio) com a prata e Jenny Gouveia (CDRSantanense) com o bronze. Participaram também com grande mérito os atletas Marco Azevedo e Francisco Faísca, Gabriel Barros e Tão Lammertyn do CDRSantanense, Artur Pires, Charles Khoury do CD1ºMaio.

Ricardo Drumond (ARCA) foi o vencedor da prova de Seniores Masculinos terminando o jogo da final com 15-8 contra Victor Bettencourt (CDRSantanense), 2º classificado. A medalha de bronze foi entregue ao atirador Ricardo Catanho (CD1ºMaio) e a José Freitas (CDRSantanense).

Na prova de Seniores Femininos, Lídia Sousa (CD1ºMaio) conquistou a medalha de ouro; a Prata foi para Teresa Afonseca (CDRSantananense) e o bronze para Cláudia Gomes (CDRSantanense) e Nídia Jardim (CD1ºMaio).