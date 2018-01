Diogo Gouveia marca presença no Circuito Juvenil de Esgrima

Shares

É já neste fim-de-semana, nos dias 6 e 7 de janeiro, que o Complexo Desportivo da Anadia – Montouro irá acolher a 1ª etapa do Circuito Juvenil. Aquela que é também a 1ª competição de 2018 terá início no dia 6 de janeiro pelas 11 horas com as provas de Florete Feminino Cadetes e Florete Masculino Iniciados.

A parte da tarde está destinada para as competições de Espada Masculina Cadetes (15h), Espada Feminina Iniciados (15h) e Sabre Iniciados (16h).

Já o dia 7 de janeiro terá inicio com as competições de Espada Masculina Iniciados e Espada Feminina Cadetes (9 horas) e ainda com a competição de Sabre Cadetes. (10 horas), sendo que a parte da tarde está reservada para as provas de Florete Feminino Iniciadas e e Florete Masculino Cadetes (13h30)

Em representação da Madeira estarão o atleta Diogo Henrique Gouveia e o treinador Ricardo Catanho, do Clube Desportivo 1º Maio.