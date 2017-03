Iniciados e Cadetes a esgrimir com os melhores do País

O Campeonato Nacional de Esgrima de Juniores decorreu, no passado fim-de-semana, no Fórum Luís de Camões – Brandoa. A prova contou com a participação de 35 floretistas masculinos e 9 equipas, estando a Madeira representada com atletas do CDRSantanense e do Clube Desportivo 1.º de Maio.

Nos individuais, os floretistas orientados pelo treinador Ricardo Catanho – Miguel Nóbrega (cadete), Diogo Gouveia (iniciado) e Pedro Rodrigues (cadete) -, passaram a etapa das poules em 27.º, 30.º e 31.º, respetivamente. Na fase de eliminação direta, e no quadro de 64, Diogo Gouveia eliminou Tiago Silva do Ginásio Clube Português, por uns esclarecedores 15-3. Ainda no mesmo quadro, Pedro Rodrigues afastou também de forma expressiva Dinis Vitorino (GCP), por 15-4.

Já no quadro de 32, Diogo Gouveia foi derrotado por Luís Avelar (GCP), 5º classificado, por 15-1. Por igual resultado, Miguel Nóbrega foi eliminado pelo finalista e vice-campeão nacional, Rodrigo Sanguino (GCP), enquanto que Pedro Rodrigues foi afastado pelo semi-finalista, Bernardo Laires (Sport Club do Porto), por 15-9.

João Teixeira, do CDRS, orientado pelo treinador Péter Csáky, foi eliminado pelo campeão nacional, José Charréu (AEJG), por 15-7, após ter derrotado no quadro de 64 o atleta Romeu Barraca (SCP) por 15-12.

Maria Spínola do CDRSantanense ficou em 5º lugar da classificação geral, após ser derrotada no duelo de acesso ao pódio pela atleta Marta Carvalho (GCP).

O Clube Desportivo 1º de Maio terminou no 7.º lugar. A equipa, constituída pelos mesmos três atiradores e o junior Igor Lewkowicz, derrotou a equipa do GCP 3, por 45-30. Viria depois a ser eliminada pela equipa finalista e vice-campeã nacional – Academia de Esgrima João Gomes -, por 45-9. Na luta pelo 5º lugar, o coletivo foi derrotado pela equipa do Sport Club do Porto 2, por 45-22. Acabou por conquistar o 7º lugar, ao derrotar a equipa do Sport Club do Porto 3, por uns renhidos 41-38.