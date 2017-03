CMF vai instalar novo sintético no campo do 1º de Maio

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, anunciou, recentemente, nas instalações do Clube Desportivo 1º de Maio, em São Gonçalo, que a Autarquia vai financiar a renovação integral do piso sintético do velhinho campo do Palheiro Ferreiro, que é o mais antigo da Região.

“A CMF vai associar-se a este que é um dos clubes mais carismáticos e mais antigos da cidade e da Região e assinar com o 1º de Maio um contrato-programa de comparticipação para a substituição do sintético”, anunciou Paulo Cafôfo, assegurando que ainda este ano o novo relvado artificial será uma realidade.

O Presidente enalteceu o “incontornável papel social do clube, em particular na freguesia de São Gonçalo, bem patente nos mais de 400 jovens que integram as suas várias, e que se traduzem em mais de 400 famílias para quem o 1º de Maio faz parte do quotidiano”, considerando que “a Autarquia tinha de ser sensível a esta necessidade premente de substituir aquele que é o sintético mais antigo da Região, já com praticamente duas décadas.”

Paulo Cafôfo falou “numa prova de confiança e numa aposta mais do que merecida, que deve ter como intuito lançar o clube para voos mais ambiciosos e para uma pujança ainda maior”, referindo-se, nomeadamente, ao aumento do número de atletas e sócios, com o próprio Presidente a dar o exemplo e a oferecer-se para ser também ele associado do 1º de Maio. O investimento avaliado em 177 mil euros já deverá estar patente na próxima época futebolística, com o velhinho e remendado relvado atual, cada vez mais impróprio para a competição, a ser substituído durante o Verão, aproveitando o defeso competitivo.