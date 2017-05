Paulo Cafôfo abriu Smart Funchal 2017

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, fez ontem a sessão de abertura do Smart Funchal 2017, a conferência internacional que a Autarquia organiza até hoje e que está a debater, no Teatro Municipal Baltazar Dias, questões relacionadas com o Turismo Sustentável, as Cidades Inteligentes e o Desenvolvimento Local.

No Funchal, está reunido um cartaz de luxo, que reúne forças vivas da cidade e mais de 20 reconhecidos oradores nacionais e internacionais, entre os quais se destacam a estrela televisiva norte-americana Kevin Brauch, anfitrião de um popular programa sobre viagens, e ainda Luigi Cabrini, Presidente do Conselho Global de Turismo Sustentável e Conselheiro do Secretário-Geral da Organização Mundial de Turismo. A nível nacional, destacam-se Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, e o popular Fernando Alvim, animador de Rádio e Televisão.

Paulo Cafôfo considerou, no discurso de abertura, que “esta é uma discussão que terá impacto e que fará a diferença e é por isso que quisemos tanto investir nela, sendo ambiciosos nos temas e dando-lhe um carácter internacional. O Smart Funchal será um dos eventos marcantes do ano na Região.”

O Presidente reiterou, de seguida, que “as smart cities e as novas tecnologias são um campo claro onde podemos e queremos progredir, partindo do nosso turismo tradicional, e dos seus alicerces num passado de sucesso, para projetar o Futuro e para sermos competitivos para os dias que já aí estão. O objetivo do Funchal é claro: queremos continuar a ser o catalisador do que é o Turismo na Região e distinguir-nos como um das cidades mais interessantes do mundo para se visitar.”

Paulo Cafôfo referiu que “na Câmara Municipal do Funchal temos feito a nossa parte e seguido esse caminho e temos motivos de orgulho no nosso trabalho no que diz respeito à Modernização Administrativa, à Participação, à Inovação e à Sustentabilidade”, citando, como exemplos, a nova Loja do Munícipe, a plataforma Funchal Alerta, para o reporte de ocorrências na via pública, ou o roteiro turístico móvel JiTT.travel Funchal.

“A nossa aposta nesta cimeira é, assim, o repto a que o destino Funchal se continue a adaptar aos novos tempos, porque as cidades inteligentes já não são uma moda, são uma realidade. Temos de estar virados para o Futuro e o Futuro são as Cidades Inteligentes”, concluiu o Presidente.