Cafôfo almoçou com emigrantes e defendeu que lidera um projeto que conta com todos

O líder da Coligação Confiança, Paulo Cafôfo, e a respetiva equipa recandidata à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, almoçaram este fim-de-semana no Clube Social das Comunidades Madeirenses, em São Martinho. Ao lado de Duarte Caldeira, recandidato à Presidência da Junta, e de várias gerações de emigrantes funchalenses, Paulo Cafôfo “elogiou as vidas de trabalho e a coragem e o mérito de ir lutar por melhores condições de vida para si e para os seus”, mas destacou que “é no Funchal que vamos continuar a construir uma cidade com qualidade de vida e oportunidades para todos. O Funchal que projetamos é uma cidade cosmpolita, mas solidária, moderna, mas justa, ativa e inclusiva, que é amiga das famílias e do investimento e que não deixa ninguém para trás. O Funchal conta com os seus emigrantes no futuro que estamos a construir.”

Paulo Cafôfo recordou a proximidade mantida com as comunidades madeirenses no estrangeiro, nomeadamente com visitas oficiais à Venezuela e à África do Sul, para reiterar que “a Coligação Confiança sabe bem quais são as necessidades e as dificuldades dos nossos emigrantes, e eles também sabem que, na Câmara Municipal do Funchal, continuarão a encontrar sempre uma porta aberta, e no Presidente uma voz que defende publicamente os seus direitos, como aconteceu, por exemplo, no que respeita à necessidade de ligações aéreas consistentes para a nossa diáspora. No próximo mandato, continuaremos a fazer o que estiver ao nosso alcance para marcar posição e para zelar pela qualidade de vida dos funchalenses emigrantes, quer estejam na Região, quer estejam do outro lado do mar.”

Recorde-se que a Câmara Municipal do Funchal conta, desde o ano passado, com um Gabinete de Apoio ao Emigrante, integrado no seu Balcão do Investidor. Este funciona como secção específica, focalizada nos investidores madeirenses espalhados pelo Mundo, e integra toda a componente de informação, aconselhamento e acompanhamento, prestados por uma equipa de Assistentes Municipais especializada para o efeito. O objetivo é simplificar processos e dar aos emigrantes conforto, segurança e todas as condições necessárias para que o investimento na cidade se concretize de forma ágil. O Gabinete disponibiliza-se, contudo, para apoiar os emigrantes naquilo que estes mais necessitem, fazendo a ponte, por exemplo, com outros serviços do Estado para encaminhamento de questões relativas à segurança social ou à equivalência académica, entre outras.