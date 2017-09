A CDU esteve este domingo, a contactar as populações da freguesia do Curral das Freiras, no Concelho de Câmara de Lobos. Uma ação de contacto que está a correr muito bem, com os comerciantes, com as populações. Esta é a CDU, gente que está sempre junto do povo e que esteve sempre aqui no Curral das Freiras nos momentos mais difíceis aquando do 20 de fevereiro, aquando dos incêndios, em todas as situações que a população precisou a CDU nunca deixou estas pessoas abandonadas, sempre esteve aqui, esta é a voz do povo!

Aquilo que nós informamos para além do nosso programa para a Câmara Municipal de Câmara de Lobos como também para a Junta de freguesia do Curral das Freiras, dizemos que só com mais CDU, só com os candidatos da CDU é que podem ter a voz do povo, uma voz das populações, reivindicando por questões justas, por questões que são pelo interesse da população, onde normalmente o poder local dominante, não tem atenção aos problemas das pessoas que são sempre colocados pela CDU para defender as populações, portanto só com o reforço da CDU as populações sairão a ganhar no próximo dia 1 de Outubro.

CDU esteve em contacto com as populações do Curral das Freiras Classificar este artigo Classificar este artigo