CDU apresentou proposta/plano para autarquia do Porto Santo

A candidatura autárquica da CDU através do projeto PORTO SANTO SEMPRE, apresentou, esta segunda-feira, dia 25, no centro da cidade, a proposta/plano para a Câmara Municipal do Porto Santo, com diversas medidas e objetivos.

A candidatura requereu uma visita a Câmara Municipal do Porto Santo que lhe foi negada pela presidência da mesma com a justificação de que supostamente não estava perfeitamente fundamentada. “Assim é de lamentar o bloqueio a cidadãos que que fazendo parte de uma candidatura têm todo o direito de visitar as instalações de um órgão autárquico eleito pela população e que é suposto representar e estar acessível a todos”.