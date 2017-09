Conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte “não teria vencedores”

Shares

O Governo da China afirmou hoje que um eventual conflito armado entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte “não teria vencedores e seria uma tragédia também para os países vizinhos” no nordeste asiático.

“A guerra de palavras entre a Coreia do Norte e os EUA chamou a nossa atenção, mas também vimos que os EUA negaram claramente que haja uma declaração de guerra”, disse esta terça-feira Lu Kang, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

O ministro norte-coreano dos Negócios Estrangeiros chinês, Ri Yong Ho, dissera na segunda-feira que os EUA declararam guerra ao seu país e que a Coreia do Norte tinha assim “todo o direito” de adoptar “contramedidas” para se defender.

Ri referia-se às declarações do Presidente dos EUA, Donald Trump, que na semana passada garantira que se Washington for “obrigado a defender-se a si mesmo e aos seus aliados, terá que destruir totalmente a Coreia do Norte”.