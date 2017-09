«Turismo Sustentável e Impacto das Alterações Climáticas» na Casa da Luz

Shares

Realiza-se, esta quarta-feira, dia 27, das 09:45H às 12:30H, no Museu Casa da Luz, a conferência «Turismo Sustentável e Impacto das Alterações Climáticas». Esta conferência enquadra-se no Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvido, segundo a ONU e no Dia Mundial do Turismo, e terá como moderadora a Professora Doutora Alcina Sousa, e como oradores o Doutor Sérgio Lopes e o Prof. João Lemos. Os temas a abordar são: “Recursos e riscos climáticos no Funchal. Implicações no ordenamento do território e no turismo” e “O turismo sustentável no desenvolvimento das regiões”.