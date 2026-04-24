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Nas bancas a edição 1374 do Tribuna da Madeira

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Funchal “mete Abril na gaveta”

A Concelhia do Funchal do Partido Socialista (PS) acusa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) de tentar apagar as conquistas e os valores de Abril e de desprezar a autonomia do poder local, precisamente quando se comemoram os 50 anos da sua consagração na Constituição.

 

«Prometem o ferry aos madeirenses para lhes arrancar votos»

Francisco Gomes, deputado pelo CHEGA na Assembleia da República, exige ferry e soluções para a habitação na Madeira. O deputado Francisco Gomes exigiu ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, o avanço imediato da ligação marítima ferry entre o continente e a Região Autónoma da Madeira, acusando o governo liderado por Luís Montenegro de prometer a ligação apenas para conquistar votos dos madeirenses e depois bloquear todas as soluções concretas no parlamento nacional.

 

“Impacto direto” nas IPSS da Região

Vânia Jesus questiona a Ministra do Trabalho sobre a criação da Lei de financiamento para o Setor social.

 

Madeirenses “passam os dias a fazer contas à vida”

PS e JPP acusam maioria PSD/CDS de não atender ao aumento do custo de vida. A Madeira está a ser governada por um executivo que “não aborda, deliberadamente, o custo de vida e as dificuldades reais de quem trabalha, das famílias, dos jovens e das pequenas empresas”. A acusação é do JPP, que ontem desafiou o Governo Regional a deixar de governar “apenas para os seus e para alguns grupos económicos muito próximos da governação”. Tal como o maior partido da oposição, também o PS, pela voz de Célia Pessegueiro, voltou a desafiar a maioria PSD/CDS a aprovar uma redução do IVA da eletricidade e dos bens essenciais.

 

Bordado apresenta “desempenho notável”

EUA têm “apetência crescente pela excelência artesanal madeirense”. Os números do 1.º trimestre deste ano, segundo a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, “confirmam que o Bordado Madeira atravessa um período de robustez assinalável”. Este bom desempenho, segundo Nuno Maciel, também se deve à “conjuntura favorável” que a Região Autónoma atravessa, marcada “por um turismo em expansão, pelo crescimento do reconhecimento internacional do destino Madeira e pela valorização crescente dos produtos de excelência e artesanato de luxo nos mercados globais”. Este ano o apoio financeiro que o Governo Regional concede às bordadeiras é “reforçado” em 50 euros.

 

JPP contraria as “afirmações de sucesso” do Governo

Depois de o secretário regional da Agricultura considerar que o “rendimento dos agricultores” é “uma prova clara que as políticas do Governo Regional têm surtido efeito”, o maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira apresentou um projeto de resolução que recomenda ao executivo de Miguel Albuquerque “o aumento do preço mínimo a pagar aos produtores de cana-de-açúcar”. Enquanto Nuno Maciel diz que “há produtores que decidiram abandonar outras plantações em detrimento da cana-de-açúcar, motivados pelo maior retorno financeiro que a atividade proporciona”, o JPP indica que há “dezenas” de produtores a admitir abandonar a atividade por se sentirem ‘explorados’.

 

“Incompreensível”

O Bloco de Esquerda defende medidas urgentes para aliviar o impacto da subida dos preços nos orçamentos familiares. O Bloco de Esquerda Madeira promoveu uma ação de contacto com a população dedicada ao tema do custo de vida, defendendo medidas urgentes para aliviar o impacto da subida dos preços nos orçamentos familiares. A iniciativa contou com a intervenção de Dina Letra, coordenadora regional do partido, que apontou o PSD como principal responsável pela ausência de respostas concretas na Região.

 

Capela da Vida “Recuperação é um imperativo ético”

A GENUS – Associação de Defesa do Património da Madeira associa-se à celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Assim, o International Council of Monuments and Sites – ICOMOS Internacional definiu como tema para 2026 o Património Vivo: Resposta de Emergência em Contextos de conflitos e catástrofes.

 

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