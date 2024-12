Nas bancas a edição 1303 do Tribuna da Madeira

“Oportunidade perdida”

Porto Santo deveria ser alternativa aeroportuária à Madeira. O “desenvolvimento e operacionalização” de um Plano de Contingência Integrado do Aeroporto Internacional da Madeira não foi aprovado em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2025. A medida é defendida há vários anos, de forma recorrente, sempre que o “caos” chega a Santa Cruz.

Velhas aspirações aprovadas

Orçamento de Estado com matérias de “grande importância” para a Região.

A linha de transporte marítimo regular de passageiros, o financiamento dos meios aéreos de combate a incêndios e a prorrogação do período de admissão de novas entidades ao regime do CINM são, há vários anos, aspirações da Região Autónoma da Madeira. As propostas foram aprovadas na discussão da especialidade do Orçamento de Estado para 2025.

Pobreza “É miséria de cabeça”

As declarações polémicas de Paula Margarido, referentes aos dados de pobreza na RAM, motivaram algumas críticas. A deputada do PSD, na AR, disse que é importante desconstruir as estatísticas e afiançou que a pobreza existente na região é, sobretudo, “uma consequência do álcool e das drogas”.

“Tão miseráveis como a pobreza”

Miguel Iglésias

“Insulto aos madeirenses”

Dina Letra

“Discursos depreciativos”

Válter Ramos

“Estamos muito orgulhosos deste prémio”

A Madeira foi eleita este domingo o Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade. Um galardão entregue pelos World Cruise Awards, que é um “reconhecimento” do trabalho que a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA) tem desenvolvido no campo da sustentabilidade ambiental. “Estamos muito orgulhosos deste prémio. Representa o reconhecimento internacional do compromisso e empenho que os Portos da Madeira têm dedicado aos desafios relacionados com a sustentabilidade ambiental, eficiência energética e descarbonização”, resumiu a presidente da APRAM, Paula Cabaço, após ter recebido o galardão.

“Memória da bancarrota”

O projecto de Decreto Legislativo Regional para criação do feriado do Dia da Autonomia, a celebrar a 2 de Abril, foi aprovado quarta-feira por unanimidade, na generalidade e na especialidade, na Assembleia Legislativa da Madeira.

RG3 pronto para ajudar em tudo o que for preciso

O novo comandante do Regimento de Guarnição N.º3 garantiu que a instituição militar que dirige “mantém a prontidão e as portas abertas para auxiliar sempre que for necessário”, em situações de catástrofe ou fora delas. Foram palavras transmitidas pelo Coronel Musa Paulino na apresentação de cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, a quem agradeceu “todo o apoio que Parlamento madeirense tem dado ao Regimento”

Inteligência artificial utilizada para lançar ciberataques

O Black Friday e o Natal são duas datas alvo dos cibercriminosos. A Cipher, a unidade de cibersegurança do Grupo Prosegur, aponta para um aumento significativo da utilização da inteligência artificial (IA) pelos atacantes em datas-chave como a Black Friday, o período de Natal ou os saldos de janeiro. Para tal, os cibercriminosos utilizam ferramentas automatizadas, capazes de criar mensagens de phishing mais convincentes, fazer-se passar por identidades falsas de forma quase indetetável e lançar ataques massivos numa questão de minutos. De acordo com dados do centro nacional de cibersegurança, em 2023 foram registados mais de 2000 incidentes de cibersegurança. Em 2024, número de incidentes já atingiu os 9500.

“Situação lamentável”

Ricardo Lume, do PCP, afirma que é necessário valorizar os trabalhadores do SESARAM e defender o Serviço Regional de Saúde. O PCP realizou, nesta quarta-feira, uma acção de contacto com trabalhadores do SESARAM para abordar a necessidade de defender o Serviço Regional de Saúde e a valorização de quem trabalha neste sector. Foi junto ao Hospital Nélio Mendonça que o dirigente do PCP referiu que “os trabalhadores da Saúde estão cansados de esperar pela implementação das suas reivindicações. Ano após ano as promessas de solução aos problemas dos trabalhadores são adiadas enquanto a falta de condições de trabalho são agravadas. Esta é uma situação lamentável”.

“O Funchal corre sérios riscos”

O presidente da associação de pastores, José Gomes, diz que só depois da limpeza o gado pode voltar às serras do Funchal.

