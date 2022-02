Nas bancas a edição 1156 do Tribuna da Madeira

Ciclovia em ‘banho maria’

A conclusão dos trabalhos da primeira fase foi prorrogada até final de março de 2022. Só depois é que avança a segunda fase da ciclovia, junto da ponte do Ribeiro Seco. Pedro Calado vai mexer na ciclovia e reformular os 500 metros entre a Ponte do Ribeiro Seco e o Hotel Cliff Bay. O projeto realizado no terreno por Miguel Silva Gouveia vai sofrer alterações porque, segundo Calado, o “traçado foi mal projetado”. ‘Amada’ por uns e ‘odiada’ por outros, a ciclovia tem sido tema de conversa dos frequentadores da zona. O projeto foi outrora acarinhado, mesmo dentro do PSD. Rubina Leal, quando foi candidata à CMF, defendeu a extensão até à Praia de São Tiago.

Polícia Municipal faz falta ao Funchal

A insegurança na cidade do Funchal foi debatida na reunião de câmara desta semana, na sequência de mais uma morte na via pública de uma pessoa em situação de sem abrigo, ontem junto ao Mercado dos Lavradores. A equipa da Confiança trouxe o tema à discussão, relembrando o trabalho desenvolvido com associações e por técnicos da edilidade no diagnóstico e acompanhamento psicossocial das pessoas em situação de sem abrigo.

Fiscalização da condução sob o efeito do álcool continua a ser prioridade

Segundo o comunicado de imprensa referente aos resultados finais da operação Polícia Sempre Presente “Se conduzir não beba, se beber não conduza”: «A Polícia de Segurança Pública (PSP), com início a 27.1.2022, levou a efeito, em todo o território da Região Autónoma da Madeira, uma operação de fiscalização rodoviária especialmente direcionada para o controlo da condução sob o efeito do álcool.

“A luta política será sem tréguas”

Os resultados das Legislativas nacionais “não dariam maioria absoluta” à coligação PSD/CDS na Madeira, mas Alberto João Jardim considera que “há males que vêm por bem”. Para o ex-presidente do PSD e do Governo Regional, o combate político entre a Região Autónoma e a República vai aumentar se António Costa “persistir e acentuar as posições colonialistas”.

Prada fica fora dos esclarecimentos

O PS queria ouvir Susana Prada e Manuel Filipe, mas só o presidente do IFCN, por iniciativa do PSD, vai prestar esclarecimentos à ALM sobre o polémico projecto previsto para o Curral das Freiras. Miguel Albuquerque já disse que o teleférico e parque de aventuras radicais é mesmo para avançar, haja ou não protestos.

Mais alunos a pedir apoios para o ensino superior

Há uma procura crescente por apoios para a frequência do ensino superior e mestrado por parte de jovens de famílias com um perfil socioeconómico que não se enquadra no conceito de “bolsa social”. Esta é uma das conclusões da EPIS – Empresários pela Inclusão Social que alerta para necessidade de aumentar o investimento do Estado e o compromisso das empresas, as principais beneficiárias diretas de uma maior qualificação dos portugueses.

Albuquerque quer rectificar “abusos”

Miguel Albuquerque é “favorável” em “situação de vulnerabilidade”, mas fala na existência de situações “injustificadas” nos apoios sociais. Quem começou a lançar o tema na praça pública foi Pedro Calado, quando o presidente da CMF era vice-presidente do Governo Regional. O actual autarca, enquanto governante, foi acusado de revelar um “total desconhecimento da realidade”.

“O preço a pagar no caso do CDS é a sua extinção”

João Catanho faz uma análise aos resultados eleitorais que deram a maioria absoluta a António Costa, à ‘conquista’ do Chega e à ‘derrota estrondosa’ de Rui Rio.Sobre o desaparecimento do CDS no parlamento, em entrevista ao «Tribuna», o ex-candidato à liderança do CDS-M afirma que “o partido cavou a sua própria sepultura”. Resultado esse, diz, “já teve e tem impacto no CDS-M”. Porém, Catanho defende que, no caso da Madeira, há uma possível solução: “é tudo uma questão de darem às pessoas de bem uma oportunidade de intervir e de arregaçar mangas e voltar a reerguer o verdadeiro CDS”.

