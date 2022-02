NOS lança 5G na Região Autónoma da Madeira

NOS é o primeiro operador a lançar 5G na Madeira

A NOS iniciou a cobertura progressiva da Região Autónoma da Madeira com 5G – a tecnologia móvel mais disruptiva de sempre. Nos próximos meses, a NOS irá expandir a cobertura da sua rede na Região, de modo a garantir que os madeirenses tiram partido das características únicas do 5G. beneficiando de uma nova experiência de utilização.

Os primeiros clientes que possuem terminais 5G e um tarifário com dados igual ou superior a 10G poderão experimentar até 31 de março, sem qualquer custo adicional e sem necessidade de ativação, esta nova tecnologia móvel.

Para Miguel Almeida, CEO da NOS “é com muita satisfação que arrancamos a disponibilização do 5G na Região Autónoma da Madeira. Esta tecnologia é um pilar central na transformação digital da sociedade portuguesa, contribuindo para um reforço da competitividade da economia. Com este passo, a NOS materializa a sua ambição de liderança, reforçando também na Madeira o compromisso ao serviço da Região, das suas famílias e empresas”.

A missão da NOS é expandir todo o potencial que a tecnologia encerra. Para os clientes particulares, o 5G significa maior qualidade e velocidade nas ligações, no consumo e partilha de conteúdos multimédia e no acesso a experiências imersivas. Para que os utilizadores sintam o verdadeiro poder da tecnologia, a App NOS disponibiliza um conjunto de experiências de Cloud Gaming, Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

Para as empresas é um salto para uma nova dimensão de competitividade, que vai permitir a vários setores e indústrias melhorarem a sua eficiência e inovarem nos seus modelos de negócio. Tudo isto através do desenvolvimento de tecnologias que o 5G exponencia, nomeadamente Massive IoT, Vídeo Analytics e AR/VR.

Mais informações em www.nos.pt/5G