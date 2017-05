Banco BIC reforça presença na Madeira com Gabinete de Empresas no Funchal

Para reforçar a presença comercial na Região Autónoma da Madeira e prestar um serviço especializado no atendimento às empresas do arquipélago o Banco BIC vai inaugurar, em 17 de maio, um Gabinete de Empresas no Funchal.

A abertura deste Gabinete de Empresas na Madeira é mais uma etapa na estratégia de afirmação do Banco BIC como parceiro financeiro privilegiado das empresas e empreendedores com planos de crescimento e desenvolvimento dos seus negócios.

Ao apresentar-se na Região Autónoma da Madeira com uma oferta comercial e um serviço de atendimento claramente dirigidos ao segmento empresarial, o Banco BIC ambiciona desenvolver uma atividade financeira significativa, com vista a maximizar o potencial de crescimento regional e ajudar as empresas locais a posicionarem-se num contexto competitivo cada vez mais intenso.