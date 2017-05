Decorre no próximo dia 20 de maio, no Anfiteatro da Escola Superior de Tecnologia da Saúde, em Lisboa, as XV Jornadas da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva.

As jornadas, com o tema “Prescrição de Exercício: uma aposta para ganhar Saúde”, contam com o apoio do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde.