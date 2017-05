Museu de modelos clássicos Mazda inaugurado na Alemanha

Dando vida à ilustre história de um construtor de Hiroshima que desafia as convenções, irá surgir na Europa aquele que é o primeiro museu Mazda fora das fronteiras japonesas, espaço que abrirá as suas portas no dia 13 de Maio, na localidade alemã de Augsburg. Denominado “Frey’s Mazda Classic Car Museum”, representa um projeto particular da Frey Auto, concessionário local Mazda, o qual conta com o apoio da Mazda Alemanha, nele se contando a quase centenária história da marca que tem desafiado as convenções. A peça central traduz-se na exposição de 45 veículos da história da Mazda, alguns deles oficialmente comercializados na Europa, outros apenas disponíveis noutros mercados, incluindo um número considerável de raridades, tudo pertença da extensa colecção privada da família Frey. Inteligentemente edificado no que outrora foi um depósito de eléctricos do município de Augsburg, o remodelado espaço que data de 1897 está, a partir de agora, também dotado de uma alargada área para a realização de eventos, outra de restauração e uma gift shop.

“Único e impressionante, o primeiro museu Mazda fora do Japão representa um sonho tornado realidade para a família Frey, que assim partilha com o público a sua vasta e singular colecção de modelos Mazda ‘vintage’, oriundos de todo o mundo,” comentou Akira Marumoto, Vice-Presidente Executivo da Mazda Motor Corporation, recém-chegado de Hiroshima para a ocasião. “Estamos todos, na sede da Mazda, muito orgulhosos com a família Frey como fazendo parte da nossa organização e por terem criado algo tão extraordinário.”

Entre os modelos em exposição destacam-se um Mazda Cosmo Sport de 1967, um Mazda Luce RX87 de 1969 e um Mazda RX-7 de 1992, o mais vendido modelo de motor rotativo da história, demonstrativo do tempo que a Mazda tem combinado tecnologias inovadoras com designs impressionantes, enaltecendo o prazer de condução. Igualmente importantes são o Mazda R360 (de 1960), o primeiro modelo de passageiros de produção em massa, do mesmo ano do Mazda K360, um pequeno veículo comercial de três rodas, para além do coupé Mazda Familia 1000 (1966) e do Mazda 616 (1976), o primeiro modelo oficialmente disponibilizado na Alemanha, numa lista que integra o Mazda AZ-1 (1992), um pequeno desportivo de baixo peso com motor central.

A selecção de viaturas ali expostas vai mudar gradualmente e ao longo do tempo, passando a integrar outras gemas da colecção Frey, espólio que integra mais de 120 veículos. Os seus responsáveis esperam que o local se torne num ponto de encontro de clubes de modelos Mazda vintage e clássicos. A Auto Frey é concessionário Mazda desde 1978, contando atualmente com três espaços na região de Augsburg.