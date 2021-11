No seguimento das medidas divulgadas ontem pelo presidente do Governo Regional da Madeira, face ao aumento de casos de covid-19, em que Miguel Albuquerque anuncia que a testagem massiva da população será feita semanalmente, foram muitos os que se deslocaram nesta sexta-feira até aos postos de testagem no Funchal. Assim como às portas das farmácias, sendo que nestes casos as agendas já se encontram cheias. Confirma-se também que já há testes esgotados.